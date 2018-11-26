İnegölspor'da Akyel mücadeleden memnun

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, \"Beni sevindiren taraf oyuncuların mücadele gücünün çok artması, hırslı olmaları\" dedi.

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, sahalarında 0-0 berabere kaldıkları Gümüşhanespor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akyel, rakibin ilk 10 dakikada 2 gol pozisyonu olduğunu ancak ondan sonra kendilerinin 6 gol pozisyonu yakaladığını belirterek, \"Gümüşhane takımı da iyi bir takım. Maç öncesinde de söylemiştim. İyi isimlerden kurulmuş ama istediğini alamayan bir takım. Geçen hafta deplasmanda Amed galibiyetimiz var. Bu haftada yenemiyorsak yenilmemek iyidir. Biz bunu öğrenmeye başladık. Beni sevindiren taraf oyuncuların mücadele gücünün çok artması, hırslı olmaları. Yani önemli olan yenilmemekti\" açıklamasında bulundu.

\"ŞİMDİ ÖNÜMÜZE BAKIYORUZ\"

Kazanmak istediklerini ancak kazanamadıklarına işaret eden genç çalıştırıcı, \"Yenmek bizim için çok iyi olurdu. 2 hafta üst üste seri galibiyet yakalamış olurduk. Ama yapamadık. Ben oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Hepsine de teşekkür ediyorum. Güzel bir maç oldu ama biz kazanabilirdik de. Çünkü gol pozisyonları fazla olan taraf bizdik. Rakibimizin dediğim gibi ilk 10 dakika 2 tane gol pozisyonu vardı. Onun haricinde bizim 5-6 tane net pozisyonumuz vardı. En net pozisyonumuz Taner\'in altı pasın içinden vurduğu, çok çevik olan kaleci Hasan\'ın çıkarttığı pozisyon. Bunları atabilseydik galip gelebilirdik. Ama şimdi önümüze bakıyoruz. Devre arasına kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplayacağız. İkinci devre daha iyi yerlere geleceğiz\" ifadelerini kullandı.

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