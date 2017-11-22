İnegöl Belediyespor - Olympiakos Pire: 0-3

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA)

SALON: İnegöl Spor Salonu

HAKEMLER: Aliaksandr Sudzyeu (xxx) (Belarus), Cedric Grellier (xxx) (İsviçre)

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Gökhan Çatal (xx), Siarhei Antanovich (xx), Mehmet Almaz (xx), Cansın Hacıbekiroğlu (xx), Gazmend Husaj (xx), Niels Klapwijk (xx) (Caner Dengin / libero (xx), İbrahim Ersin Başaran(xx), Anıl Tokat (xx), Ceyhun Zafer Tendar (xx))

OLYMPIACOS PIRE: Mikko Oivanen (xxx), GeorgiosPetreas (xxx), Marcus Böhme (xxx), Fabian Drzyzgat (xxx), Todor Aleksiev (xxx), Jeroen Rauwerdink (xxx) (Georgios Stefanou (xxx)–Theologos Darius / libero (xxx), Kostantinos Stivachtis (xxx), Konstantin Christofidelis (xxx), Nikos Zoupani (xxx))

SETLER: 23-25, 14-25, 18-25

SÜRE: 75 dakika (30, 21, 24)

CEV Challenge Cup ikinci tur ilk karşılaşmasında İnegöl Belediyespor, evinde ağırladığı Yunanistan temsilcisi Olympiakos Pire’ye 0-3 yenildi.

CEV Challenge Cup ikinci tur ilk karşılaşmasında İnegöl Belediyespor, Yunanistan temsilcisi Olympiakos Pire’yi konuk etti. Tarihinde ilk kez Avrupa Kupası’nda mücadele veren Belediyespor’un tarihi sınavına İnegöllülerin ilgisi büyüktü. Karşılaşmayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Asbaşkan Ahmet Göksu, yönetim kurulu üyesi Ersin Yılmaz, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban izledi.

İnegöl Belediye ilk Avrupa sınavında sahasında güçlü rakibi Olympiakos Pire’ye 3-0 yenildi. Bu maçın rövanşı önümüzdeki hafta Yunanistan’da oynanacak.

İlk set karşılıklı sayılarla başladı. Bir İnegöl Belediye, bir Olympiakos öne geçti. İlk teknik molayı İnegöl Belediye 8-6, ikincisini ise 16-15 önde girdi. Antanovich’in etkili smaç servislerine, Niels’in blokları ve Husaj’ın smaçları eklenince İnegöl Belediye 3 sayılık (18-15) üstünlük buldu.Olympiakos’ta Böhme ile Todor blok ve smaçlarda etkili olunca fark eridi ve Yunan ekibi 20-18 öne geçti. İnegöl 21-21’lik eşitliği yakalamasına karşın Antanovich’in iki hücumdan yararlanamamasıyla 23-21 geride kaldı. Olympiacos Niels’in dışarıya attığı servisle seti 25-23 kazandı.

2\'nci sete Drzyzga’nın servis sayılarıyla 3-0 önde başlayan Olympiakos Pire, İnegöl Belediye’nin hücumlarda etkili olamamsıyla arayı açmaya (1-6) başladı.Olympiakos ilk teknik molayı 8-2 önde geçti. İnegöl Belediyesi smaç servislerde etkisiz kalınca Olympiakos 8 sayılık üstünlük buldu: 13-5 Üstünlüğünü sürdüren Yunan temsilcisi ikinci teknik molayı 16-5 önde geçerken, seti 25-14 kazanarak setlerde 2-0’lık üstünlüğü yakaladı.

3\'üncü set karşılıklı sayılarla başladı 4-4 İnegöl Belediye savunmadan top çıkartınca setin içinde kaldı (6-6) ve ilk teknik molayı 8-7 önde geçmeyi başardı. Böhme blok ve hücumlarda etkili olunca Olympiakos 3 sayılık (8-11) üstünlük yakaladı. Antanovich ile sayıları eşitleyen (11-11) İnegöl Belediye bloklarda etkisiz kalınca ara yeniden (11-16) açılmaya başladı. Yunan temsilcisi düşürmediği temposuyla seti 25-18, karşılaşmayı ise 3-0 kazanarak üçüncü tur için büyük avantaj elde etti.

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