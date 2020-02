İndirim dönemlerinde alışveriş yapmanın tüyoları

İSTANBUL, (DHA)- Bayram alışverişlerinin yapıldığı ve sonbahar-kış sezonunun yaklaştığı bu dönemde mağazalarda sıkça görülen ‘büyük indirimler’, ‘son indirimler’ yazıları dikkat çekmeye başladı. Boyner Büyük Mağazacılık Marka Yönetimi ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Burcu Körpeağaç, indirim dönemlerinde avantajlı alışveriş yapmanın ipuçlarını verdi.

Bu dönemin hem bayram için alışveriş yapacak hem de bayramı fırsat bilip uzun bir tatile çıkacaklar için en uygun alışveriş dönemi olduğunu söyleyen Körpeağaç, “Yüzde 70’lere varan indirimler oldukça cazip, ancak dikkat edilmesi gereken şeyler var” dedi.

Burcu Körpeağaç yaz sezonu indirimlerinin en üst seviyede olduğu bir dönemde olduğumuzu belirterek, “Önümüzde Kurban Bayramı ve uzun bir bayram tatili var. Bayramı aile ziyaretleri ile değerlendirecek ya da uzun tatili fırsat bilip seyahate çıkacak olanların avantajlı alışveriş yapabilmeleri için çok uygun bir dönemdeyiz. Yine de avantajlı fiyatları görüp bütçeleri sarsmadan alışveriş yapmak gerekli” diye konuştu.

6 MADDEDE AKILLI ALIŞVERİŞ

Burcu Körpeağaç indirim kampanyalarından en iyi şekilde yararlanarak, akıllı alışveriş yapmanın yollarını şu sözlerle anlattı:

“İndirim dönemlerinde küçük siyah elbise, kalem etek, beyaz gömlek, trençkot, beyaz sneaker, modası geçmeyecek denim gibi klasik parçalara yatırım yapmak her zaman avantajlıdır. Modası geçmeyen bu parçaları her zaman severek giyebilirsiniz. Alışverişe çıkmadan gardıropların gözden geçirilmesi ve eksik parçaların not edilmesi indirimde alışverişin olmazsa olmazıdır. Tabii bu listeye sadık kalmak da ikinci önemli bir konudur. Aksesuar en sade kıyafeti bile bambaşka bir görünüme sokabilir. Bu nedenle indirim dönemlerinde çanta, ayakkabı, kolye, küpe gibi aksesuarlara yatırım yapmak oldukça avantaj sağlayacaktır. İçinde bulunduğumuz yaz sezonunda deniz tatili için ihtiyaçlarınızı gelecek seneyi de düşünerek avantajlı bir şekilde yapabilirsiniz. İndirim dönemlerinde en avantajlı tercihlerden biri de her sene büyüyen çocuklarımız için daha sonraki sezonlarda giyecekleri kilit parçalara yatırım yapmak olacaktır. 1 beden büyük alınacak ayakkabı ya da mont gelecek sezona hazırlıklı olmak adına fayda sağlayacaktır. Her ne kadar büyük indirimler biten sezon ile ilgili koleksiyonları kapsasa da yeni sezon trendlerine göz atmayı ve ilham almayı unutmayın. Bu dönemdeki avantajlı kampanyalar da yeni sezon alışverişi için bir fırsat olacaktır.”

“ALIŞVERİŞ MARATONU \'100 PARACIK\' KAZANDIRIYOR\"

Boyner’in bu bayram için Hopi ile gerçekleştirdiği özel kampanyadan da bahseden Körpeağaç, “Kendisi ve ailesi için bayram alışverişi yapmak isteyenlere tek bir noktadan tüm ihtiyaçlarını karşılama kolaylığı sunuyoruz. Dünya modasına yön veren ünlü markaların yanı sıra Boyner’in beğeniyle takip edilen özel tasarım markalarının ürünleri, bayrama özel indirimlerle müşterilerimizle buluşuyor. Bu indirimlerin yanı sıra müşterilerimize daha fazla avantaj sağlamak üzere Hopi ile özel bir kampanya da yürütüyoruz. İlk kez gerçekleştirilen “Alışveriş Maratonu” adlı kampanya kapsamında, 20 Ağustos’a kadar Boyner’den 400 TL ve üzeri alışveriş yapanlar Hopi’den “100 Paracık” kazanacak. Hopi kullanıcıları kazandıkları “Paracıkları” Boyner’de ve kampanyaya katılan diğer markalarda yapacakları 200 TL ve üzeri alışverişlerde istedikleri gibi harcayabilecek” dedi.

