T24 LogoT24 Logo
Gündem

İncirlik'te şüpheli ölüm

ADANA, (DHA) - ADANA'da  İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda inşaatta harç yaptığı sırada fenalaşan 21 yaşındaki işçi Mehmet Aslanhan, hayatını kaybetti

25 Ağustos 2017 03:23

ADANA, (DHA) - ADANA\'da  İncirlik 10\'uncu Tanker Üs Komutanlığı\'nda inşaatta harç yaptığı sırada fenalaşan 21 yaşındaki işçi Mehmet Aslanhan, hayatını kaybetti. 
Olay akşam saatlerinde merkez Sarıçam İlçesi İncirlik Mahallesi\'ndeki 10\'uncu Tanker Üs Komutanlığı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, üs komutanlığındaki bir inşaatta çalışan Mehmet Aslanhan, harç yaparken birden fenalaştı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aslanhan\'ın öldüğü belirlendi. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Aslanhan\'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Aslanhan\'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANA DHAADANATankerKomutanlığıMehmet AslanhanSarıçamMahallesiAslanhanKalpAdana Adli Tıp Kurumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24