İncirlik'te şüpheli ölüm

ADANA, (DHA) - ADANA\'da İncirlik 10\'uncu Tanker Üs Komutanlığı\'nda inşaatta harç yaptığı sırada fenalaşan 21 yaşındaki işçi Mehmet Aslanhan, hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde merkez Sarıçam İlçesi İncirlik Mahallesi\'ndeki 10\'uncu Tanker Üs Komutanlığı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, üs komutanlığındaki bir inşaatta çalışan Mehmet Aslanhan, harç yaparken birden fenalaştı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aslanhan\'ın öldüğü belirlendi. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Aslanhan\'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Aslanhan\'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.



