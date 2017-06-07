İncirlik krizi Bakanlar Kurulu'nda

Alman siyasi partilerine mensup milletvekilleri Alman askerlerinin İncirlik hava üssünden çekilmesiyle ilgili kararın parlamentoda alınmasında ısrar ediyor. Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Alman birliğinin milletvekilleri tarafından ziyaret edilebilmesi için yaptığı son girişim de sonuçsuz kalmıştı.

Konu bugün Alman Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak. Alman askerlerinin Federal Meclis kararıyla İncirlik'e gönderilmiş olmasına rağmen kararda üs ismi geçmediğinden son kararın parlamento değil hükümet tarafından alınmasının yeterli olacağı belirtiliyor. Ancak hükümetin Alman silahlı kuvvetlerinin ‘parlamento ordusu' olması nedeniyle parlamentoyu karara ortak etmesi de ihtimal dâhilinde bulunuyor.

Federal Meclis'in silahlı kuvvetler raportörü Hans-Peter Bartels İncirlik ile ilgili kararın parlamentonun yetkilerini ilgilendirmesi bakımından karara milletvekillerinin de katılması gerektiğini söyledi. Alman Yeşiller Partisi'nin meclis grup başkanı Anton Hofreiter ve Sol Parti grup başkanı Dietmar Bartsch da gazetelere verdikleri demeçte son sözün parlamentoda söylenmesi gerektiğini belirttiler.

Mecliste temsil edilen siyasi partiler IŞİD karşıtı koalisyonu keşif uçuşlarıyla destekleyen Alman askerlerinin Ürdün'e nakledilmesinden yana çıkıyor. Sadece Sol Parti Almanya'nın terör milisi IŞİD ile mücadeleden çekilmesini talep ediyor.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada Almanya'nın İncirlik üssüne yaptığı yatırımlara son vermesini istedi. Özdemir, ‘İncirlik görevinin sona ermesiyle birlikte Almanya'nın üsteki yatırımların finansmanından da çekilmesi gerektiğini' söyledi.

Silahlı kuvvetler raportörü Bartels Ürdün'deki El Azrak üssünün Alman askerleri için İncirlik'ten daha tehlikeli olabileceğini söyledi. Ürdün'deki hava üssü ABD tarafından da kullanılıyor.

Alman Hristiyan Demokrat Birlik partisinin meclis grubu başkanı Volker Kauder NATO'nun İncirlik anlaşmazlığına tepki göstermesini istedi. Kauder, "Müttefikler birbirlerine böyle muamele etmemeli. İttifak önemli bir sorunla karşı karşıya geldi. NATO merkezinin konuyla ilgili kesin bir açıklama yapmasını arzulardım” dedi.

NATO anlaşma olmamasını üzüntüyle karşıladı

NATO, Türkiye ile Almanya arasındaki görüş ayrılıklarının üzüntüyle karşılandığını duyurdu. NATO merkezinden yapılan açıklamada Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in Berlin ve Ankara ile sürekli temas halinde olduğu ve her iki ülkenin de terör örgütü IŞİD ile mücadeleye önemli katkıda bulundukları belirtildi. NATO sözcüsü Alman Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada ‘konunun başka türlü çözümlenememiş olmasının üzüntüyle karşılandığını' söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı İncirlik anlaşmazlığını yorumlamaktan kaçındı. Bakanlık sözcüsü Jeff Davis, ‘bunun Türkiye ile Almanya arasındaki bir konu olduğunu' söylemekle yetindi.

Almanya Meclisi'nin silahlı kuvvetler raportörü Bartels ‘Ruhr Nachrichten' gazetesine verdiği demeçte ‘milletvekillerine Konya'daki NATO üssünde görevli Alman askerlerini sınırsız ziyaret hakkı tanınmasında ısrarlı olduklarını' söyledi. Erken uyarı sistemi donanımlı AWACS keşif uçaklarının üslendirildiği Konya'daki hava üssü için farklı hukuki kurallar geçerli olduğundan Türk hükümeti, Konya'nın Alman milletvekillerinin ziyaretine açık olduğunu duyurmuştu.

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DW/afp/dpa/rtr/AG/BS