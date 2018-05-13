İnce'den 4 yıl sonra özür dileyen Yerkel'e tepki: Tekmeci Müşavir, bizim iktidarımızda yargıya hesap verecek!

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma faciasının 4’üncü yılında, faciayı protesto eden madenci Erdal Kocabıyık’ı tekmeleyen dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın müşaviri Yusuf Yerkel’e yönelik olarak söylediği "O tekme atma olayı vardı ya o tekme. O benim ciğerime oturmuştu. O tekme atandan hesap sormazsam namerdim" sözlerinden birkaç saat sonra Yerkel’in özür dilemesine tepki gösterdi.

Cumhuriyet gazetesine konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İnce, “Yerde yatan madenciye insafsızca tekme atan müşavir, bizim hesap soracağız açıklamalarından sonra mı hatırladı özür dilemeyi? Özür yetmez, o tekmeci müşavir bizim iktidarımızda yargıya hesap verecek” ifadelerini kullandı.

Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, Muharrem İnce’nin açıklamarından kısa bir süre sonra Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak özür dilemişti. “Kamuoyu tarafından bilinmese de ve gündeme getirilmese de, olaydan sonra bizzat Erdal Kocabıyık'ı arayıp kendisinden özür diledim ve helallik istedim. O da hakkını helal etti” ifadelerini kullanan Yerkel, “Her insan gibi hayatta hatalar yapabileceğimizi göz önünde bulundurarak, bu hatalardan kendime düşen payı aldığımı ifade etmek isterim” açıklamasında bulunmuştu.

Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Yerkel, şu ifadeleri kullanmıştı:

“4 yıl önceki Soma faciası hepimizin yüreğini sızlatmış ve yaralamıştır. Rabbim ölenlere rahmet, geride kalan kederli ailelerine sabır ihsan eylesin. Bu konuyla alakalı kamuoyu ile bazı hususları paylaşmak istiyorum.

Soma faciası ile ilgili herkes asıl sorumluları unutup konuyu özellikle şahsım üzerinden tartışmış, asıl sorumlu olan Soma Holding'i göz ardı etmiş ve beni bir fotoğraf karesi üzerinden günah keçisi ilan etmiştir.

Şunu herkesin bilmesini isterim ki, istemediğim bir karede olmak beni hala çok derinden üzmektedir. Kamuoyu tarafından bilinmese de ve gündeme getirilmese de, olaydan sonra bizzat Erdal Kocabıyık'ı arayıp kendisinden özür diledim ve helallik istedim. O da hakkını helal etti.

Geçen bu 4 yıllık süre zarfında bir aile olarak çok zor zamanlar geçirdik. Şahsım, ailemle ve hatta 8 aylık bebeğimle ilgili ölüm tehditleri dahi aldım.

Her insan gibi hayatta hatalar yapabileceğimizi göz önünde bulundurarak, bu hatalardan kendime düşen payı aldığımı ifade etmek isterim.

Bu vesileyle böyle bir olayda yer almamdan dolayı tekrar derin üzüntülerimi ifade ediyor, kamuoyundan özür diliyorum.”

Ne olmuştu?

Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma'da, faciayı protesto ettiği için iki özel harekatçının yere yatırdığı madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atmış, bu sırada çekilen fotoğraflar her kesimin tepkisini çekmişti. Olayın ardından Yusuf Yerkel’in madencinin kendisini darp ettiği iddiasıyla 7 günlük rapor aldığı ortaya çıkmıştı.

Tekmelenen madenci ise ‘kamu kurumuna ait araca zarar vermek’ten 543 lira cezaya çarptırılmış, işsiz kalmış ve altı yıl hapis istemiyle yargılanmıştı. Yusuf Yerkel hakkında ise hiçbir işlem yapılmamıştı.