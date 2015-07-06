IMF Başkanı: Yunanistan'a gerekirse yardım ederiz

Yunanistan'da dün gerçekleşen referandumda çıkan yüzde 61'lik 'hayır' sonucuna ilişkin IMF Başkanı Christina Lagarde, "IMF dünkü referandumdan önemli notlar çıkardı. Durumu yakından izliyoruz. Talep edildiği takdirde yardım ederiz" diye konuştu.

Lagarde'ın bu sözleri IMF'in Yunanistan'a maddi destekte bulunabileceği şeklinde yorumlandı.

Olağanüstü zirve çağrısı

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Yunanistan’daki referandumdan “Hayır” yanıtı çıkmasından sonra Euro Bölgesi liderlerini 7 Temmuz akşamı Brüksel’de olağanüstü zirveye çağırdı. Toplantıda Yunanistan’ın durumu görüşülecek. Tusk, yayınladığı yazılı açıklamada, “Yunanistan’daki referandumun ardından önümüzdeki olası yolları görmek ve durumu müzakere etmek için en üst düzeyde liderler bazında acil olarak toplanmamız gerektiğine inanıyorum. Bu netice Yunanistan’ın geleceği açısından üzücüdür. Toplantıya Avrupa merkez bankası ve Eurogroup Başkanı da katılacak. Yunan makamlarının inisiyatifini bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.