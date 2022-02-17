İmamoğlu’ndan yeni MOBESE açıklaması: Sadece görüntüler verilmemiş, montajlanmış da; peşini bırakmayacağım!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 Ocak’ta yoğun kar yağışı sırasında Sarıyer’de bir balıkçıda İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott'la önceden planlanmış bir yemeğe katılmasının ardından MOBESE görüntülerinin basına sızdırılmasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. “Peşini bırakmayacağım” diyen İmamoğlu, “Benim, ailemin böyle izlenmesi kabul edilemez. Sayın Vali'ye de sordum. Mesaj attım ve o mesaj duruyor. Kayıtlara geçsin istedim. Cevap gelmedi. Sadece görüntüler verilmemiş, montajlanmış da! Kim servis etti o görüntüleri?” diye sordu.

Ayrıca “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 (KVKK)” kapsamında başvuruda da bulunan İmamoğlu valilik ve emniyetten şu sorulara yanıt bekliyor:

“… Müvekkile ait hangi kişisel veriler işlenmiştir? Müvekkile ait görüntülerin üçüncü kişilerle paylaşılmasıyla işlenen kişisel verilerin işlenme amacı nedir? Kişisel veriler yurt içi ya da yurt dışında hangi üçüncü kişilere aktarılmıştır? Bu aktarım bilginiz dahilinde mi yapılmıştır?”

Sözcü yazarı Aytunç Erkin’e konuşan İmamoğlu, gelecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için de, “İktidar biz hata yapmadığımız sürece kaybedeceğini görüyor. Millet İttifakı kazanacak ve geçiş sürecinde büyük sorunların çözülmesi gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir cuma namazında karşılaştıklarını şöyle anlattı:

“Namaz kılıyorum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da geldiğini söylediler. Namazdan sonra bir odada sohbet edildi. Başkaları da vardı. Ben konuşmadım. Yaklaşık 40 ceviz kırdım ve yedim. Sonra da ayrıldık.”

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