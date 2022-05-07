İmamoğlu, “Vız gelir tırıs gider" ifadesi için özür diledi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tepki çeken “Vız gelir tırıs gider" ifadesinden dolayı özür diledi. "Yok sayılan, oy vermem denilen bir kişi durumuna" düşürüldüğünü ve bundan dolayı kalbinin kırıldığını ifade eden İmamoğlu, sadece yanlış kurduğunu kabul ettiği ifade için özür dilediğinin alını çizdi. 19 Mayıs günü kendisini eleştirmek ve duygularını paylaşmak isteyenlerle bir araya gelmek istediğini belirten İmamoğlu, "Uygar bir biçimde dinleyeceğim uygar bir biçimde de cevaplarını vereceğim" dedi.

Öte yandan İmamoğlu, daha öne yaptığı açıklamasındaki, "Ya bu insan ne yapmak istedi, ne istiyor’u anlamadan, anlamaya çalışmadan bu tarz girişimleri yapanları akıllı olmaya davet ediyorum. Başka hiçbir davetim yok. Akıllı olmaya davet ediyorum" sözlerine de açıklık getirdi. İBB Başkanı, "Biz bu süreci büyük bir seferberlik süreci olarak kabul ettik ve bu sürecin bu tür kazalara uğramaması için hassas olmamız gerektiğini hatırlatıyoruz. Akıllı olalım dememin altında yatan da gerçek akıldır. Ayar veren akıllı olalım kavramı değildir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Karadeniz turuna davet ettiği gazeteciler üzerinden gelen eleştirilere yanıt vermiş; "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir, benimle aynı şeyi düşündüğünü, aynı şeyleri inandığını söyleyen ne yazık ki anlık hırslarına yenilmiş insanlar olabilir ya da bir takımın renkleri üzerinden ayrıştırma gayreti içinde olanlar olabilir. Başkalarının değirmenine su taşıdıklarının farkında olmayanlar da olabilir bunun içerisinde, farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" ifadesine sosyal medyada tepki yağmıştı.

İmamoğlu, bugün yazlık fide dağıtımı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada tepki çeken söz konusu ifadesi için özür diledi. İmamoğlu, "Ben çifti çocuğuyum, benden kibir doğmaz. Bu yakıştırmaları yapan arkadaşlardan sadece dün bir konuşmada yaptığım vız gelir tırıs gelir lafından ötürü özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Bir fotoğrafla linç edilen yok sayılan tabiri caizse kaptanlığını yaptığım gemiden inilen, artık yok sayılan, oy vermem denilen bir kişi durumuna düşürülürse insanın kalbi kırılıyor, canı yanıyor, birkaç cümle de yanlış laf kurabiliyorum. O yanlış kurduğum laflar için özür diliyorum altını çizeyim.

"Benimle dertleşmek, eleştirisini bana söylemek duygularını bana aktarmak ve dostça yol arkadaşı olarak prensipleri doğrultusunda uygarca duygularını bana aktarmak isteyen herkesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı; günü veya bir gün veya bir gün sonrası tespit edeceğim bir salona davet edeceğim, hepsini tek tek dinleyeceğim.

"Uygar bir biçimde dinleyeceğim uygar bir biçimde de cevaplarını vereceğim. Biz bu süreci büyük bir seferberlik süreci olarak kabul ettik ve bu sürecin bu tür kazalara uğramaması için hassas olmamız gerektiğini hatırlatıyoruz. Akıllı olalım dememin altında yatan da gerçek akıldır. Ayar veren akıllı olalım kavramı değildir.

"Akıl hepimize lazım insanın ben aklını başından alan durumlar olabilir ama bunları da tedavi etmekle yükümlüyüz. Ben bir toplumun temsilcisiyim. Şu saniye itibariyle benim gündemim şuradaki milyonlarca fidedir. Bu konu benim nezdimde kapanmıştır. Benim yol arkadaşlarım kurumumu temsil eden hiç kimse bu konuyla ilgili tek bir cümle etmeyecek, edemez, tek muhatabı benim. O bana eleştiri yapanları davet edeceğim ortamda onları uygarca dinleyeceğim."

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