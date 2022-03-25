İmamoğlu'ndan suikast mektubuna ilişkin ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik suikast mektubuna ilişkin olarak ilk kez konuştu. Bunlar olur olacaktır da diyen İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 80'e yakın müfettiş gönderip her odada teftiş yapacağım diye ilgi gösteren zatı muhteremleri bu konuyla ilgili de azami ilgiyi göstermeye davet ediyorum" dedi.

İmamoğlu, Kiptaş Beylikdüzü Kırlangıç Evler kentsel dönüşüm projesinin temel atım töreni sonrası basın açıklaması yaptı. İmamoğlu, Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun gündeme getirdiği kendisine yönelik 'suikast mektubu'na ilişkin soruları yanıtladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mektuba ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu tür hamleler olur olmaz, yazılır çizilir. Birileri bu işi ihbar eder ya da itiraf eder. Şahsen benim beklentim bu işle yetkili, ilgili olan kurum ve kuruluşların gerekli zaman diliminde siyasilere gereken açıklamaları ilgiyle itinayla yapmaları ve iş birliği içinde olmalarıdır. Bunu temenni ediyoruz. Yoksa biz görevimizin başındayız. Bunlar olur olacaktır da Türkiye'mizde bu tür konular geçmişte de olmuştur. Ama biz tam irademizle, gücümüzle kaygısız bir biçimde işimize devam ediyoruz. Aynı zamanda da tabii yetkililerin, ilgililerin görevlerini iyi yapmalarını diliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 80'e yakın müfettiş gönderip her odada teftiş yapacağım diye ilgi gösteren zatı muhteremleri bu konuyla ilgili de azami ilgiyi göstermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Tek bir yazımıza cevap verilmedi"

Danıştay davası sanığı Osman Yıldırım'ın ihbar mektubunda mobese görüntülerine yaptığı atıfa ilişkin de açıklamada bulunan İmamoğlu, "Bu mektubu yazan kişinin söyledikleri beni ilgilendirmiyor. Mobese meselesi ciddi bir meseledir, özel yaşama müdahaledir. Bunu bize yaşatan kurum yetkilileri bakandan başlamak üzere aşağıya doğru tek bir yazımıza, tek bir soruşturmamıza cevap vermemiştir. Ama bu konudan asla vazgeçmeyeceğiz. Hukuki takibimiz devam etmektedir" dedi.