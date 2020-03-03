İlk yapay zeka polis göreve başladı

Yeni Zelanda, Ella ismi verilen bir yapay zekayı kullanmaya başladı. Ella, bulunduğu karakolda ziyaretçileri karşılamak ve rehberlik etmek gibi görevlerde yer alıyor.

Yeni Zelanda, polis kuvvetlerine yapay zeka da entegre etti. Ella, Yeni Zelanda kolluk kuvvetlerinin modernize edilmesi için uygulanan pilot projenin bir parçası. Ella’nın deneme çalışmaları üç ay sürecek. Mayıs ayında teknolojinin performansı ve kullanım şekilleri gözden geçirilecek. Eğer başarılı olursa Yeni Zelanda, karakollarda Ella’yı kullanmaya devam edecek.

Webtekno’nun haberine göre, Ella’nın geliştirilmesi sürecinin arkasında Intela AI ve Soul Machines firmaları bulunuyor. Erin Greally, Ella’nın geliştirilmesi çalışmalarında baş araştırmacı olarak görev aldı.

Ella, ses tonu, konuşma ve beden dilini gerçekçi bir şekilde kullanacak şekilde geliştirildi. Hatta daha gerçekçi bir iletişim için Ella’nın gülümsemesi ve göz kırpması sağlandı. Ella, şimdilik dijital bir ekranda hizmet veriyor. Ekranın karşısına geçen insanları selamlayan Ella, uygun yüz ifadeleri ile bir diyalog yürütebiliyor.

Yeni Zelanda, polis kuvvetlerinin modernleştirilmesi çalışmasında Police Connect ismi verilen bir teknolojiyi de kullanmaya başladı. Police Connect, insanların sıklıkla sorduğu sorulara cevap verirken, gerektiğinde çağrı merkezine yönlendiren bir dijital ekrandan oluşuyor.