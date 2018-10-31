İLK UÇUŞUN KOKPİTİNDEN GÖRÜNTÜLER

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL Havalimanı\'na ilk iniş yapan ve tarihi uçuşu gerçekleştiren Türk Hava Yolları\'nın Boeing 777 tipi uçağın pilotu Boğaç Atıcı ve yardımcı Pilot Emre Erdem kendi kameralarıyla ilk anları görüntüledi.

Dünyanın sıfırdan inşa edilen ilk havalimanı olan İstanbul Havalimanı\'ndan bugün gerçekleştirilen İstanbul Ankara ve Ankara-İstanbul uçuşlarında hem yolcular hem de kokpit ekibi tarihi bir uçuşa tanıklık etti. Türk Hava Yolları\'nın İstanbul Havalimanı\'ndan havalanan uçağı saat 12.36\'da Esenboğa Havalimanı\'na iniş yaptıktan sonra TK-2125 sefer sayısıyla Ankara\'dan İstanbul Havalimanı\'na hareket etmek için hazırlandı. 306 yolcusuyla saat 14.20\'de Ankara\'dn kalkış yapan uçağın kokpitinde kaptan pilotu Boğaç Atıcı ve Yardımcı Pilot Emre Erdem görev yaptı. İki pilot Ankara-İstanbul uçuşunu kokpitten görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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Kaptan pilotların gerçekleştirdiği Ankara-İstanbul Havalimanı uçuşunun kokpitten görüntüsü

