İlk sonuçlar: Yeni Kaledonya, Fransa'dan bağımsızlığa bir kez daha "hayır" dedi

Fransa'ya bağlı özerk 270 bin nüfuslu Yeni Kaledonya'da bugün 3. kez bağımsızlık referandumu düzenlendi. İlk sonuçlara göre, referandum sonucu "hayır" çıktı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Yeni Kaledonya'daki Fransız Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.00 itibarıyla kayıtlı seçmenin yüzde 41’inin sandığa gittiği belirtildi. Yerel basına göre oyların yüzde 86'sı sayıldı ve resmi olmayan ilk sonuçlara göre sandıktan bir kez daha 'hayır' oyu çıktı.

1998’de yapılan Noumea Anlaşması kapsamında 3 kez bağımsızlık referandumu düzenleme hakkı tanınan Yeni Kaledonya’da 2018 yılındaki referandumda sandıktan yüzde 56.7 oranında 'hayır' oyu çıkmıştı. Kayıtlı seçmenin yüzde 80’ininden fazlasının sandığa gittiği 2020’deki referandumda ise seçmenlerin yüzde 53.3’ü bağımsızlığa 'hayır' demişti.

Fransa tarafından 1853'te ilhak edilen ve 1946'da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu'na katılan Yeni Kaledonya, Avustralya’nın doğusunda Fransa’ya yaklaşık 18 bin kilometre mesafede yer alıyor.