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Kültür-Sanat

İlk kadın mizah dergisi 'Bayan Yanı' geliyor

Dünyanın ilk kadın mizah dergisi 8 Mart'ta Bayan Yanı ismiyle yayın hayatına başlıyor.

01 Mart 2011 02:00

T24- Dünyanın ilk kadın mizah dergisi 8 Mart'ta Bayan Yanı ismiyle yayın hayatına başlıyor.

Medya Tava'da yayımlanan habere göre, “Bayan Yanı” ismiyle çıkacak olan dergiyi hazırlamak için LeMan’ın kadın yazar-çizerleri kolları sıvadı. Derginin erkek çizerleri kenara çekildi ve LeMan’ın 8 Mart’a denk gelen bu haftaki sayısını çıkarmama kararı aldı.

Kötü kız, Ezik Hanım, Eşi Nadide, Tüpçü, Yaşam Koçu Afet Abla, Tuğçe gibi ünlü çizgi kahramanların yanı sıra Sıdıka’da “Bayan Yanı”yla sıkı bir dönüş yapıyor.

Ramize Erer, Feyhan Güver, İpek Özsüslü, Gülay Batur, Andaç Gürsoy, Aslı Perker, Nurgül Kaan, Melda Onur, Duygu Sarı, Raziye İçoğlu, Meral Onat gibi isimlerin yer aldığı 20 kadın yazar-çizeri Bayan Yanı bir araya getirmiş.

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