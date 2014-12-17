İlk defa bir kadın piskopos oldu

İngiltere Anglikan Kilisesi, tarihinde ilk defa bir kadını piskopos olarak atadı. Kilise, geçtiğimiz temmuz ayında kadınların da piskopos olmalarının önünü açan bir kararı kabul etmiş, karar 17 Kasım 2014'te yürürlüğe girmişti.

Dünya Bülteni'nde yer alan habere göre, kararın yürürlüğe girmesinden sadece bir ay sonra kilise bir kadını piskopos olarak atadı. Greater Manchester Kilisesi temsilcisi, 48 yaşındaki Libby Lane, piskopos oldu. Lane, 26 Ocak 2015'te yapılacak törenle Stockport piskoposu olacak. Atama kararını değerlendiren Lane, kadınların piskopos olarak atanmasının önemli bir karar olduğunu belirterek bunun için şükrettiğini söyledi.

Üst düzey kilise yetkilerini almaları yasaktı

Kadın piskopos fikrini destekleyen İngiltere Başbakanı David Cameron, “Kadınlara piskopos olma imkanının sunulması teklifini destekliyorum ve Anglikan Kilisesi’nin toplumla omuz omuza yürüyen modern bir kilise olma yolunda bu önemli adımı atacak” diye açıklamıştı.



Anglikan Kilisesinde kadınlar, 1994 yılından bu yana rahiplik rütbesi alabiliyordu ancak bugüne kadar üst düzey kilise görevlerini almaları yasaktı.