İlik nakli bekleyen Öykü Arin için çocuklardan çağrı

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de küçük çocuklar, Juvenil Miyelomiyositik Lösemi (JMML) hastalığı teşhisi konulan ve ilik nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ile onun gibi yaşam savaşı veren çocuklar için resimler yaptı, donör ihtiyacını hatırlattı, ailelerinin sosyal medya üzerinden paylaştığı video ve fotoğraflarla büyüklere çağrıda bulundu.

İzmir\'de yaşayan Çağdaş ile Eylem Yazıcı çiftinin kızları Öykü Arin\'e nadir görülen JMML tanısı konuldu. İlik nakli olması gereken Öykü Arin için başlatılan kampanyalara pek çok kişi ve kurum destek verdi. İzmirli çocuklar Heja Zeynep Bayman ve Tuana Çiftçi de Öykü Arin Yazıcı ve onun gibi ilik bekleyen tüm çocuklar için resimler yaptı, ailelerinin sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraf ve videolarla büyüklere kan vermeleri için çağrıda bulundu.

\'KÜÇÜK OLDUĞUMUZ İÇİN BAĞIŞÇI OLAMIYORUZ\'

Lösemi hastası çocuklar için resimler yapıp, bir farkındalık videosu çekerek büyüklerden Kızılay\'a 3 tüp kan vermelerini, hastanede Öykü Arin gibi ilik nakli olmayı bekleyen tüm çocuklara yardım etmelerini isteyen çocuklardan Heja Zeynep Bayman, \"Hastanede hasta çocuklar var, onlara ve Öykü Arin\'e destek olun. Biz hasta çocuklara yardım etsinler diye bir video çektik. Öykü iyileşince onunla oyun oynayacağız. Büyükler Kızılay\'a 3 tüp kan versinler\" dedi.

Tuana Çiftçi ise \"Doktorlar bize küçük olduğumuz için bağışçı olamayacağımızı söyledi. Ama büyükler, lösemi olan arkadaşlarımıza yardım edebilir\" diye konuştu.

Çocuklarla hazırladıkları videoyu sosyal medyada paylaşan Heja Zeynep Bayman\'ın babası Osman Tufan Bayman ise şöyle konuştu:

\"Bizler hemen hemen her konuda duyarlı davranmak isteyen insanlarız ve birçok insanın da böyle olduğunu düşünüyorum. Öykü\'den yola çıkarak bu konuya eğildiğimizde gerçekten çok üzüldük. Hastanelerde yardım, ilik, nakil bekleyen çok fazla çocuk var. Eşimle birlikte onlar için yapabildiğimiz her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Kızımız, \'Ben de kan vereceğim\' diye tutturdu. Ona yaşının küçük olduğunu ve kan veremeyeceğini anlattık. Bunun üzerine o da başka bir şey yapmaya karar verdi. Öykü için resimler yapmak istedi ve bütün arkadaşlarını örgütlemek için elinden geleni yaptı. Şimdi onlar, diğer çocuklara ve ailelerine çağrı yapıyorlar. Kızımızın duyarlı olmasına biz çok sevindik. 18- 50 yaş arası herkes 3 tüp kan vererek donör olsun. Buna o kadar çok ihtiyaç var ki. Bir insanın hayatını kurtarmak mümkün. Bundan daha büyük bir ideal düşünemiyorum. Birlik olmayı çok istediğimiz ve eksikliğini hissettiğimiz bir zamanda, görüşü ne olursa olsun, herkesin birlik olabileceği çok önemli bir konu bu. İnsanlar donör olduktan sonra da bu kararının arkasında durmalı. Böyle şeyler de duyuyoruz. Donör olduktan sonra uygun bulunduğu halde vazgeçen insanlar oluyormuş. Çok zor bir şey değil, lütfen buna zaman ayırın. Kızılay\'ın ayağınıza gelip, önünüze çıkmasını beklemeyin.\"

Tuana Çiftçi\'nin annesi Sinem Çiftçi ise, \"Bütün büyükler, çocukların çağrısını duyacağız. İlik nakli bekleyen lösemili bütün hastalar için donör olacağız\" dedi.



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