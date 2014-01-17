Ilıcak'tan Abdülkadir Selvi'ye: Dağdan gelmişsin bağdakini kovuyorsun

Kadri Gürsel'in, Abdülkadir Selvi'ye yönelik Kadri Gürsel'in, Selvi'ye yönelik "Daha önceki bütün soruşturmalarda polis gelen gözaltına alma talimatları öncesinde kontrolmu ediyordu. Bakalım o mu yaptı diye" sorusu üzerine, Selvi'nin "Polisleri Nazlı hanıma sorun" cevabı bir anda programın gerilmesine neden oldu.

Nazlı Ilıcak, Selvi'ye "O zaman size de hırsızları sorsunlar. Sen polisleri niçin bu kadar küçümsüyorsun, polislerden bir acınız mı var bana ikide bir laf atıyorsunuz, yeter artık, yeter, dağdan gelmişsin bağdakini kovuyorsun yeter" dedi.