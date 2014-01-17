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Ilıcak'tan Abdülkadir Selvi'ye: Dağdan gelmişsin bağdakini kovuyorsun

Cnn Türk'te Dört Bir Taraf programında Nazlı Ilıcak'la Abdulkadir Selvi arasında sert tartışma çıktı

17 Ocak 2014 01:34

Kadri Gürsel'in, Abdülkadir Selvi'ye yönelik Kadri Gürsel'in, Selvi'ye yönelik "Daha önceki bütün soruşturmalarda polis gelen gözaltına alma talimatları öncesinde kontrolmu ediyordu. Bakalım o mu yaptı diye" sorusu üzerine, Selvi'nin "Polisleri Nazlı hanıma sorun" cevabı bir anda programın gerilmesine neden oldu. 
Nazlı Ilıcak, Selvi'ye "O zaman size de hırsızları sorsunlar. Sen polisleri niçin bu kadar küçümsüyorsun, polislerden bir acınız mı var bana ikide bir laf atıyorsunuz, yeter artık, yeter, dağdan gelmişsin bağdakini kovuyorsun yeter" dedi.

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