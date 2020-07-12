İlahiyatçı Cemil Kılıç: Ayasofya kararı Kuran'a aykırı

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın ibadete açılmasına yönelik verdiği kararı yorumlayan ilahiyatçı Cemil Kılıç, "Kuran’a aykırı. Hz. Muhammed, Yahudilere ve Hıristiyanlara ait bir mabedi camiye çevirmiş değil" yorumunu yaptı.

Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar'ın haberine göre, Kılıç, “Bu karar Kuran’a aykırı bir karardı. Hz. Muhammed, Yahudilere ve Hıristiyanlara ait bir mabedi camiye çevirmiş değildir. Tam tersine İslam için ilke şudur. Bütün yeryüzü müminlere mescit kılınmıştır. Dolayısıyla kralların, sultanların yaptığı mekânlara müminlerin ihtiyacı yoktur. Fetihçi anlayış bu çağda geçerli değildir. Bu kararı doğru görmüyorum. Tarih içerisinde bu kararın mahkum edileceğine inanıyorum” dedi.