IKYB: Irak Federal Mahkemesi’nin kararına saygı duyuyoruz

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Kasım (DHA) – Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak Federal Mahkemesi\'nin bağımsızlık referandumu ve Anayasa’nın Irak’ın bölünmezliğiyle ilgili ifadeler yer alan birinci maddesine ilişkin \'hiçbir bileşenin ayrılma hakkı olmadığı\' yönündeki kararına saygı duyduklarını açıkladı.

ABD\'nin IŞİD ile mücadeledeki global koalisyonda özel temsilcisi olan Brett McGurk Twitter hesabından bu kararı onayladığına yönelik bir açıklama yaptı. McGurk paylaşımında, “Önemli: IKYB’nin net bir şekilde Yüksek Mahkeme’nin 1. Maddeye ilişkin kararına saygı duyduğunu açıkladı ve tüm anlaşmazlıkları diyalogla çözmeye çağırdı” yazdı ve IKYB’nin resmi açıklamasının linkini paylaştı.

IKBY hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, IKBY\'nin her zaman sorunların çözümü için anayasaya bağlılığı savunduğu belirtildi. Irak Anayasası’nın “Irak Cumhuriyeti federal, bağımsız ve egemen bir devlettir. Hükümet sistemi parlamenter ve demokratik bir cumhuriyettir ve bu Anayasa Irak’ın bölünmezliğinin garantisidir” dediği 1. Maddesi’nin nasıl yorumlanacağına dair verilen karara saygı duydukları belirtildi.

Açıklamada, “Bu yöndeki her öneri konusunda tavrımız nettir, her şeyden önce Ayetullah Uzma Seyid Sistani ve Iraklı bazı kişilerle Irak halkının dostu olan ülkelerin sorunların Irak anayasasına göre çözülmesi konusunda. Federal Mahkeme’nin anayasanın ilk maddesine dair verdiği hükmüne saygı duyuyoruz” denildi.

IKBY\'de 25 Eylül\'de yapılan ve yüzde 92.73 “Evet” oyu ile sonuçlanan bağımsızlık referandumu sonrası Irak Başbakanı Haydar el İbadi, referandumun anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Federal Mahkeme\'ye başvuruda bulunmuştu. Irak Anayasası\'nın 1. ve ilgili diğer maddelerine atıf yapan mahkeme, \'ülkedeki bileşenlerin ayrılma hakkının bulunduğuna dair anayasada bir maddenin olmadığı\' yönünde karar alınmıştı.

IKBY’den yapılan yaçıklamada Anayasa’ya ilişkin yüksek mahkeme kararının Erbil ve Bağdat arasında daha kapsayıcı ulusal bir diyaloğun başlangıcına temel olacağına inandıkları belirtildi.