Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Yeni bir araştırmaya göre, küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliklerine bağlı olarak bir milyar insan evlerini terk etmek zorunda kalabilir.

The Lancet\'in yayınladığı yeni araştırmanın sonuçları, iklim değişikliklerinin çeşitli etkileri ve insanların toplu olarak hareket etmesi birçok sağlık sorununa yol açabileceğini gösteriyor.

Küresel ısınmanın yol açtığı hava durumu ve yağışlardaki aşırı değişiklik nedeniyle çoğu insan, çiftçilik yapamadıkları için evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bazı kişiler, şehirlerde artan nüfus yüzünden ve kuraklık sebebiyle gerçekleşen İsrail göç sorununu suçladı.

Araştırmada \"iklim değişikliği sebebiyle gerçekleşen göçün, hem doğrudan hem de sosyal servisler ve temel sağlık düzeninin bozulması açısından, fiziksel ve zihinsel olarak insan yaşamı üzerinde büyük bir etkisi bulunuyor\" denildi.

Araştırmanın sonucunu özetleyen bu açıklama, iklim değişikliğinin insan hayatı üzerindeki etkisiyle ilgili birçok araştırma başlatılmasına neden oldu.

Araştırma, bu değişikliklerin insan hayatı üzerinde büyük etkileri olabileceğini belirtirken, hükümetlerin acilen havayı temizlemeleri ve çevre sorunlarıyla ilgilenmeleri gerektiğini vurguladı.

Araştırma, insanların bu değişikliklerin bir kısmına uyum sağlayabileceğini söylerken, bu adaptasyonların da belirli bir limiti olduğunu belirtti.

Hükümetlerin, dünya sağlık krizini bitirmek için iklim değişikliği etkilerini yatıştırmaları ve insanların bu değişikliklere uyum sağlamalarını kolaylaştırmaları gerektiğini bildirdi.

Araştırmadaki verilere göre, 2000 ve 2016 yılları arasında, hava durumu nedeniyle gerçekleşen afetler yüzde 46 artış gösterdi. Geçen 16 yıl boyunca, 65 yaş üzeri milyonlarca insan sıcaklık dalgalarının etkisi altında kaldı.