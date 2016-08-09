İkizi olduğunu YouTube'dan öğrendi!

27 yaşındaki Anais Bordier’in hayatı, YouTube’da izlediği bir video sayesinde değişti.

Bordier, bir arkadaşının, izlediği YouTube videosundan söz etmesi üzerine varlığından haberi olmadığı Samantha Futerman isimli bir ikizi olduğunu öğrendi.

Hürriyet'in haberine göre, Güney Kore doğumlu ve Paris ve Brüksel’de büyüyen Anais Bordier, evlatlık olduğunu biliyordu, fakat ailesi ona kardeşi olmadığını söylemişti.

"Videodaki kızın yüzü benimdi, hatta çilleri bile aynıydı"

Yaşadıklarını, "Gerçekten bir komedi skeci gibiydi. Videodaki kız benim gibi görünüyor, benim gibi davranıyordu ama Amerikan aksanıyla konuşuyordu. Bir an, hayatımda hiç YouTube videosu çektim mi, şüphelendim, ama çekmemiştim" sözleriyle ifade eden Anais Bordier: "Gördüklerime inanamamıştım. Videodaki kızın yüzü benimdi, saçları bana benziyordu hatta çilleri bile aynıydı. Ama ben değildi! Videoyu defalarca seyrettim, şoka girmiştim. Farklı olabilecek şeyler yakalamaya çalıştım ama bulamadım." diyor.

Anais daha sonra, videoda izlediği kızın oyuncu Samantha Futerman olduğunu keşfetti. Onu Facebook’tan buldu. Aynı doğum günü ve aynı doğum yerini paylaştıklarını öğrendi. Samantha, Anais’in varlığından hiç haberdar olmadığı tek yumurta ikiziydi.

Samantha Los Angeles’ta yaşıyordu. Skype’da konuşmaya karar verdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar. Mimikleri ve davranışları da aynıydı. YouTube ve Facebook olmasaydı, birbirlerini belki de asla bulamayacaklardı.

Birbirlerini yıllar sonra bulan ikizler, ‘Twinsters’ adında bir belgesel çekerek bu inanılmaz öyküyü herkesle paylaşmaya karar verdi. Birbirlerini yıllar sonra bulan ikiz kardeşler, artık hiç ayrılmayacaklarını söylüyorlar.