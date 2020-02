İkizi olduğunu bilmediğiniz 8 ünlü

Oyuncu kardeşler Mary Kate ve Ashley Olsen, dünyanın en ünlü ikizlerinden.

Bazı ünlülerin ikiz kardeşleriyse, spot ışıklarının altında değil gölgede kalmayı tercih ediyor.

Örneğin ünlü komedyen Steve Carrell'in bir ikizi olduğunu biliyor muydunuz?

Bir ikiz kardeşi olduğundan belki de bihaber olduğunuz sekiz ünlü ismi derledik.

Hollywood'un en çok tanınan yüzlerinden Scarlett Johansson'ı, Lost in Translation ve Vicky Cristina Barcelona gibi filmlerden tanıyoruz.

Aslında ABD'li oyuncunun erkek ikizi Hunter Johansson, sık sık kardeşi ile birlikte kırmızı halıda görülüyor.

İkiz Johansson'ın boyu kız kardeşinden çok daha uzun.

Hunter Johansson, zamanının çoğunu yardım kuruluşlarıyla çalışmaya ve siyasi kampanyalara destek vermeye ayırıyor.

2008 yılında ABD eski Başkanı Barack Obama'nın seçilmesine destek olmuştu.

Çok az insan Vin Diesel'in (gerçek ismi Mark Sinclair Vincent) kendisi gibi eğlence sektöründen bir ikiz erkek kardeşi olduğunu biliyor.

Paul Vincent, genelde spot ışıklarından uzak durmayı tercih ediyor.

2013'te ise Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli filminin hayatını kaybeden yıldızı Paul Walker'ın ikiziyle beraber çektiği fotoğrafını sosyal medyada "İki Paul" notuyla paylaşmıştı.

Amerikan aksiyon dizisi 24'ün yıldızı Kiefer Sutherland hakkında bilinmeyen çok şey var.

Örneğin ikiz kız kardeşi Rachel gibi...

Rachel Sutherland, post-prodüksiyon sektöründe yönetici olarak çalışıyor.

Türkiye'de de sevilen Orange is the New Black dizisinin yıldızı Laverne Cox, Emmy Ödülleri'ne aday olan ilk transeksüel olarak 2014'te tarihe geçti.

Cox'un dizide canlandırdığı Sophia Burset adlı transeksüel mahkumun, cinsiyet değiştirmeden önceki kimliğine ilk bölümlerde geri dönüş yapılmıştı.

Birçok izleyici Cox'un bu sahnelerde Marcus adlı itfaiyeci halini kendisinin oynadığını düşündü.

Oysa karakterin cinsiyet değiştirmeden önceki halini oynayan Cox'un ikiz erkek kardeşi, müzisyen M. Lamardı.

Kelebek Etkisi gibi filmlerle tanıdığımız ABD'li oyuncu Ashton Kutcher'ın, Michael adında bir ikiz kardeşi var.

Michael Kutcher, çocukken geçirdiği beyin felcinin ardından 13 yaşında kalp nakli oldu.

Ashton Kutcher ikiz kardeşini şöyle anlatıyor:

"Hepimiz birbirize inanılmaz eşitsiz bir şekilde yaratılmışız. Yaptıklarımız, yapamadıklarımız, düşündüklerimiz, gördüklerimiz hep farklı. Oysa hepimizde bir başkasını sevme yeteneği eşit düzeyde var."

Terminator 2 filminde T1000'in Sarah Conner'ın klonuna dönüşerek oğlunu öldürmeye çalıştığı ama son anda gerçek Sarah Connor'un ortaya çıkıp hayatını kurtardığı sahneyi hatırlıyor musunuz?

O sahnede özel efektler kullanıldığını düşünüyor olabilirsiniz. Gerçekte ekranda gördüğünüz, oyuncu Linda Hamilton'un ikiz kardeşi Leslie'ydi.

İngiltere'nin televizyon yetenek programlarından çıkarak ünlü olan en başarılı yarışmacılardan biri, Pop Idol'ün 2001 yılındaki birincisi Will Young.

Will Young'ın şov dünyasından uzak Rupert Young adında bir de ikiz kardeşi var.

Mr Robot dizisinin Mısırlı yıldızı Rami Malek, 18 yılın ardından Emmy Ödülleri'nde En İyi Oyuncu seçilen ilk azınlık aktör.

Rami Malek'in aynı zamanda Los Angeles'ta öğretmenlik yapan Sami adında bir ikizi var.