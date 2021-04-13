İkinci el otomobil satışlarında artış

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, martta ayında şubat ayına göre yüzde 48 artarken, araç fiyatları bu dönemde ortalama yüzde 0,4 yükseldi.

Indicata'nın verilerine göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ayki satışlar, şubat ayına kıyasla yüzde 48 artarak 182 bin 731 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu.

Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 oldu.

Geçen yılın mart ayında 152 bin 544 araç satılmıştı. Satışlarda Mart 2020'ye göre yaklaşık yüzde 20 artış görülürken, bu yılın ilk 3 aylık dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise satışlar yüzde 10 geriledi.

İlana çıkan araçların yüzde 54'ü satıldı

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 105, bir önceki aya göre de yüzde 11 artarak 335 bin 464 oldu.

Martta ilana çıkan araçların yüzde 54'ü satıldı.