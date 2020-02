İki kıza işkence anları dehşete düşürdü

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da, dedikodu yaptıkları iddiasıyla Palandöken Dağı eteklerine götürdükleri B.Y. (17) ve C.Ç.\'yi (24), dakikalarca dövüp, başlarını yere vuran, daha sonra bıçak tehdidi ile soyundurup, B.Y.\'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 1\'i tutuklu, 4 sanığın Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına başlandı. İki kızı dakikalarca döven Ahmet D. (18), Eren S. (24) ile kız sanıklar Sevcan B. (20) ve Sercan U.\'nun (19), 6 yıldan 55 yıla kadar hapsi istendi. İki kızın tekme tokat dövülme ve soyundurulma anları, mahkeme heyeti ve duruşma salonundakiler tarafından dehşet içerisinde izlendi.

Olay, 8 Mayıs 2018 günü, Palandöken Dağı eteklerinde meydana geldi. Sevcan B., B.Y. ve C.Ç.\'yi arayarak buluşma teklifinde bulundu. F.K.\'ye ait araçla caddeye inen iki kız arkadaşın bindiği otomobile Ahmet D., Eren S., Sevcan B., Sercan U. ve N.Y. bindi. İddiaya göre Ahmet D. bıçak tehdidi ile F.K.\'den aracını dağlık bölgeye sürmesini istedi. 3 kız arkadaş ve Ahmet D., dedikodularını yaptıklarını ileri sürdükleri B.Y. ve C.Ç.\'yi dakikalarca tekme tokat dövdü. Yerlerde sürüklenen B.Y. ve C.Ç.\'nin başını taşlara vuran kişiler küfür ve hakaret yağdırdı. Ahmet D. elindeki bıçakla tehdit ettiği C.Ç.\'den soyunmasını istedi. Genç kızı iç çamaşırı kalıncaya kadar soyunduran Ahmet D., cep telefonuna poz vermesini istedi. Ahmet D., daha sonra saçından tuttuğu eski sevgilisi olan B.Y.\'ye bıçağı doğrultarak, \"Benimle birliktelik yaşayacaksın, yoksa seni öldürürüm\" diyerek istismarda bulundu. Ayakkabıları yağmalanan iki kız arkadaş yürüyerek şehir merkezine indi ve polise giderek şikâyetçi oldu.

Şikâyet üzerine Ahmet D., Eren S., Sevcan B., Sercan U. ve N.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınanların cep telefonlarında işkence anlarının kaydedildiği belirlendi. Ahmet D., Eren S., Sevcan B., Sercan U., N.Y. 9 Mayıs\'ta tutuklanarak cezaevinde konuldu.

4 AY SONRA TAHLİYE

Ahmet D.\'nin dışındakiler 4 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. 18 yaşından küçük N.Y.\'nin dosyası Çocuk Mahkemesi\'nde görülürken, Ahmet D., Eren S., Sevcan B., Sercan U. hakkında Erzurum 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Ahmet D.\'nin \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma\' suçlarından 12 yıldan 55 yıla kadar hapsi istendi. Diğer 3 sanığın ise \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarına yardımdan 5 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

\'BİZ KENDİMİZİ YAKTIK\'

Erzurum 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu Ahmet D., tutuksuz sanıklar Eren S., Sevcan B., Sercan U. ile avukatları katıldı. Yetiştirme yurdunda kalan müştekilerden B.Y. duruşmaya katılmazken, C.Ç., memleketinden SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. B.Y. ile 3-4 ay sevgili olduklarını söyleyen Ahmet D., yaptıklarından çok pişman olduğunu belirtti. Ahmet D., \"B. gidip bir yerlerde \'ben Ahmet\'ten hamileyim\' demişti. Biz evlenecektik ancak buna çok sinirlendim. Hep beraber gezmeye çıktık. Bunu da duyunca sinirlendim ve bunlara vurdum. Sonra malum olay oldu ancak arkadaşlar videoya çekmişler, benim bundan haberim yoktu. Olaydan önce ilişkiye girmiştik. Sevgilimdi ve kendisiyle evlenmeyi düşünüyordum. C.\'yi soyundurduğum doğru ancak bu esnada herhangi bir şeyle tehdit etmedim. Her ikisiyle de sevgiliydim ben. Olay nedeniyle pişmanım. Annemin, ablalarımın ağlamalarına dayanamıyorum. Biz kendimizi yaktık, siz bizi yakmayın hakim bey\" dedi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Koçer Baltalı, \"Sen evleneceğim diyorsun, insan sevdiği evleneceği kızı başkalarının yanında soyundurur mu? Her şeyi doğru anlatın birazdan görüntülerinizi izleyeceksiniz\" diyerek sanıkları uyardı.

\'DÖVÜP, KAYDA ALDILAR\'

Şikâyetinden vazgeçen C.Ç. ise olaydan iki gün önce Sevcan B.\'nin kendisini arayarak B.Y.\'ye ulaşmak istediğini söylediğini hatırlattı. C.Ç. olay günü yaşananları şöyle anlattı:

\"Araca binince N.Y. ve Ahmet ikimize de vurdu. Telefonum arabada çalınca Ahmet elimden aldı ve N.Y.\'ye verdi. Su deposunun oraya gidince bizi dövüp, kayda aldılar. Bana Sevcan, Ahmet ve N. vurdu. Bizi kayda alan kişiler Sercan ve N.Y.\'ydi. Sonra Ahmet bana bıçak çekti, soyunmamı söyledi. \'Tecavüz edeceğim\' ya da benzer şeyleri B.Y.\'ye söyledi. B. bana Ahmet\'in rızası dışında kendisi ile birlikte olduğunu söylemişti. Telefonumu polisler bana iade etti. Sanıklardan şikâyetçi değilim.\"

Kızları aracına alan, şoför F.K.\'nin de duruşmada şikâyetçi sıfatıyla ifadesi alındı. Mahkeme Başkanı Koçer Baltalı, \"Kızlar aracında dövülmeye başlanmış, götürüp dağa bırakmışsın. Hiç vicdanın sızlamadı mı? Senin çocuklarının başına aynı şeyler gelseydi? Madem bıçakla tehdit edildin, daha sonra neden polise haber vermedin\" dedi. F.K. ise olayların bu dereceye geleceğini tahmin edemediğini öne sürdü.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN SANIK YAKINLARI DA AĞLADI

İki farklı cep telefonu ile kayda alınan şiddet anları mahkeme salonunda izlettirildi. Başkan Koçer Baltalı, başlarını önlerine eğen sanıklara, \"Hepiniz başını kaldırıp, yaptıklarınızı izleyin\" dedi. B.Y. ve C.Ç.\'nin dakikalarca şiddete uğraması, C.Ç.\'nin bıçak tehdidi ile soyundurulma anı mahkeme heyeti ve duruşma salonundakiler tarafından dehşet içerisinde izlendi. Ahmet D.\'nin yakınları kardeşinin yaptıklarını izleyince gözyaşlarını tutamadı. 6 farklı açıdan çekilen 4,5 dakikalık video kaydında, N.Y., ilk önce C.Ç.\'yi daha sonra B.Y.\'yi sürükleyerek tekmelerle dövüyor. İki genç kızın saçlarından tutan N.Y., başlarını defalarca yere vuruyor.

ZAFER İŞARETİ YAPMIŞLAR

3 kız ve Ahmet D., görüntülerde B.Y. ve C.Ç.\'ye küfürler ediyor. Eren S. tüm olan bitenleri sigara içerek izlerken, Ahmet D., kız arkadaşlarına B.Y. ve C.Ç.\'ye daha çok vurmaları için telkinde bulunuyor. Ahmet D.\'nin iki kızı saçlarından tutup götürdüğü sırada Sercan U., N.Y. ile birlikte zafer işareti yaptığı görüntülerde \"Zafer bizimdir gazamız mübarek olsun. Şimdi Ahmet pembe odaya gidiyor. Evlerine götür orada yatak vardır. Soyunsunlar şimdi\" dediği görülüyor. C.Ç.\'nin soyunmasını isteyen Ahmet D.\'ye B.Y., \"Ahmet yapma kurban olayım, kölen olayım, yapma kıza böyle şeyler\" diyerek gözyaşı döküyor. Kızların yalvarmasına rağmen Ahmet D., alt iç çamaşırı kalıncaya kadar soyundurduğu C.Ç.\'den cep telefonuna poz vermesini istiyor. B.Y.\'yi dövüp sırtına binen Sercan U., \"Hadi atım ol\" deyip sürmek istiyor.

Mahkeme heyeti, şoför F.K. hakkında olayları kolluk birimlerine haber vermemesi nedeniyle \'suçu bildirmemekten Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırıldı. Ahmet D.\'nin tutukluluk haline devamına karar verilirken, duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

FOTOĞRAFLI