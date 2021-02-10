İki isim daha CHP'den istifa etti

Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce’nin CHP’den istifasını açıklamasının ardından geçen hafta eski genel başkanlar Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Deniz Baykal ile görüşen eski milletvekilleri Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın da CHP’den istifa etti. İki ismin, İnce’nin Memleket Hareketi’ne katıldığı belirtildi. Eski genel başkanlarla görüşen üçüncü isim Metin Lütfi Baydar’ın ise istifa etmediği öğrenildi.

"Parti içi demokrasi” vurgusu yapılan söz konusu görüşmelerin ardından Karayalçın’ın eski milletvekillerinin taleplerini genel başkan Kılıçdaroğlu’na ilettiği ve Kılıçdaroğlu’nun söz konusu üç isimle görüşeceği bilgisi kulislere yansımıştı. Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in kulis haberine göre, Dudu, Baydar ve Akalın’ın eski genel başkanlarla görüşmelerinde dile getirdikleri 3 önerisinden yalnızca “Cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin oylarıyla belirlenmesi”ne ilişkin görüşün “ittifak olmazsa” denilerek “şartlı müzakere” edilebileceği kaydedildi. “Genel başkanın üyelerin oylarıyla seçimi” ile “2 seçim başarısız olan genel başkanın koltuğu bırakması” yönündeki tüzük değişikliği önerilerinin ise kabul görmediği belirtildi.

Eski genel başkanlarla yapılan toplantıların ardından geçen süre zarfında genel başkan Kılıçdaroğlu’ndan üç isme görüşme yönünde bir davet gelmedi.

Mevlüt Dudu konuştu: Aradı ama iş işten geçmişti

CNN Türk'e konuşan Mevlüt Dudu, ''Görüşme talebimiz olmadı, insiyatif almalarını istemiştik eski genel başkanlardan. Murat Beyle görüştükten sonra Kemal Bey bizimle görüşebileceğini söyledi ve Muharrem İnce'nin istifasının ardından 3 saat geçtikten sonra bizi aradı ama iş işten geçmişti'' dedi.

Metin Lütfü Baydar: Genel Başkan'a Siyasi mücadelemin CHP'de devam edeceğini ilettim

İki vekille hareket eden ve istifa etmeyen Metin Lütfü Baydar da CNN Türk'e konuştu. Baydar, ''Ben partide mücadeleme devam edeceğim. Genel Başkan aradı, tıpkı diğer arkadaşlarımızla görüştüğü gibi benimle de görüştü. Siyasi mücadelemin CHP'de devam edeceğini kendisine ilettim. Eleştirilerimi sürdüreceğimi de belirttim'' dedi.

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