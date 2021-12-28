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Kültür-Sanat

İhsan Oktay Anar'dan 8 yıl sonra yeni roman

Kitabın yayım tarihi ve adı ilerleyen zamanlarda duyurulacak

28 Aralık 2021 18:00

Türk edebiyatının en önemli isimleri arasında sayılan İhsan Oktay Anar, 8 yıl sonra yeni bir romanla okurun karşısına çıkacak. 2022 yılında raflarda yerini alacak roman için Anar, Everest Yayınları ile anlaştı.

En son 2014 yılında Galîz Kahraman adlı romanı yayımlanan İhsan Oktay Anar’ın yeni kitabının yayımlanma tarihi henüz belli değil. Kitabın yayım tarihi ve adını Everest Yayınları ilerleyen zamanlarda duyuracak.

1995’te İletişim Yayınları tarafından yayımlanan 'Puslu Kıtalar Atlası' kitabıyla tanınan İhsan Oktay Anar ayrıca, 'Kitab-ül Hiyel', 'Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri', 'Amat', 'Suskunlar', 'Yedinci Gün' ve ‘Galîz Kahraman’ kitaplarını çıkarmıştı.

Yazarın bu kitaplarının, telif anlaşmasının süresi bitene kadar eski yayınevi olan İletişim Yayınları’ndan çıkmaya devam edeceği belirtiliyor.

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