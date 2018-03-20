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İHH'den  Afrin'deki mağdur ailelere yardım yardım

ANKARA, (DHA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Afrin merkezi, Mabetli bölgesi ve Kavkabah köyüne insani yardım malzemeleri ulaştırdı

20 Mart 2018 15:40

ANKARA, (DHA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Afrin merkezi, Mabetli bölgesi ve Kavkabah köyüne insani yardım malzemeleri ulaştırdı.
İHH İnsani Yardım Vakfı, nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış; savaş, doğal afet gibi sebeplerle mağdur olmuş ve zulme uğramış insanlara insani yardım ulaştırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda İHH, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında terörden arındırılan Afrin’in merkezine ve köylerine insani yardım malzemesi ulaştırdı.
İHH Reyhanlı ve Kilis Koordine Merkezleri’nden gönderilen yardımlardan; Afrin merkezi, Mabetli bölgesi ve Kavkabah köyündeki mağdur aileler istifade etti. Mağdur ailelere gıda kolisi, çocuk paketi, ekmek ve hijyen kiti dağıtan İHH ekipleri, gelecek dönemde de sağlık yardımında bulunmak üzere gönüllü doktorları bölgeye götürerek muayene ve ilaç desteğinde bulunacak.

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