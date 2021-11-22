Kumpas kurulan Boji'ye aile aranıyor

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü <strong>Murat Ongun, </strong>tramvaya dışkı konularak Boji'ye kumpas kurulması olayının ardından, köpeğe geniş arazisi olan bir aile aradıklarını söyledi.</p>\n<p>HaberTürk yazarı <strong>Nagehan Alçı'</strong>ya konuşan İBB Sözcüsü Ongun, söz konusu iftiradan sonra Boji'nin geniş alan ihtiyacı olan bir köpek olduğunu, şu an böyle bir yerde bakıldığını ve dinlendiğini söyledi. </p>\n<p>Ongun, iftira olayından sonra Boji'yi sokağa geri bırakmak konusunda endişe yaşadıklarını söylerken, “Bunca spekülasyondan sonra başına bir şey gelmesinden korkuyoruz” dedi.</p>\n<p>Ongun bu sebeple Boji'yi geniş arazisi olan bir ailenin sahiplenmesini istediklerini belirtti.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/boji-yi-suclamislardi-yolcunun-biri-tramvaya-kaka-birakmis,994784" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Boji'yi suçlamışlardı: Tramvaydaki dışkıyı yolculardan biri bırakmış!</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/nagehan-alci-allahim-aklimiza-mukayyet-ol-diyecegim-ama-maalesef-bu-temenni-icin-bile-cok-gec-sanki-memleket-bir-acikhava-timarhanesine-dondu,995139" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nagehan Alçı: Allahım 'aklımıza mukayyet ol' diyeceğim ama maalesef bu temenni için bile çok geç sanki, memleket bir açıkhava tımarhanesine döndü</a></strong></p>\n</body>\n</html>