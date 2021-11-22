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Kumpas kurulan Boji'ye aile aranıyor

Tramvaya bir yolcunun dışkı bırakması sonrası Boji'ye iftira atılmıştı

22 Kasım 2021 11:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, tramvaya dışkı konularak Boji'ye kumpas kurulması olayının ardından, köpeğe geniş arazisi olan bir aile aradıklarını söyledi.

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan İBB Sözcüsü Ongun, söz konusu iftiradan sonra Boji'nin geniş alan ihtiyacı olan bir köpek olduğunu, şu an böyle bir yerde bakıldığını ve dinlendiğini söyledi. 

Ongun, iftira olayından sonra Boji'yi sokağa geri bırakmak konusunda endişe yaşadıklarını söylerken, “Bunca spekülasyondan sonra başına bir şey gelmesinden korkuyoruz” dedi.

Ongun bu sebeple Boji'yi geniş arazisi olan bir ailenin sahiplenmesini istediklerini belirtti.

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