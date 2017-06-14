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Dünya

İftardan önce sigara içene bir ay hapis cezası

"İnancı yaşama hakkı"

14 Haziran 2017 20:24

Tunus'ta iftardan önce sigara içtiği gerekçesiyle bir kişiye bir aylık hapis cezası verildi. Uluslararası Af Örgütü, kamu ahlakına aykırı davranıldığı gerekçesiyle verilen cezayı kınadı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Bizerte kentinde görülen davada, bir erkek şüpheliye sigara içtiği gerekçesiyle verilen bu cezadan 15 gün kadar önce de, dört erkek şüpheliye iftardan önce kamuya açık alanda yemek yedikleri gerekçesiyle bir ay hapis cezası verilmişti.

Af Örgütü, ülkenin yasalarında iftardan önce kamuya açık yerlerde yemek yemek ya da sigara içmenin yasaklanmadığına dikkat çekti ve hapis kararlarının kişisel özgürlüklerin "saçma bir ihlali olduğunu" söyledi.

'İnancı yaşama hakkı'

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, "Tunus makamları müphem bir şekilde kaleme alınmış yasaların uydurma suçlamalar için kullanılmasına izin vermemeli. Din ve ahlak konusunda herkesin kendi inançlarını yaşama hakkı olmalı" dedi.

Geçen Pazar günü başkent Tunus'te toplanan onlarca kişi bir gösteri düzenleyerek Ramazan süresince kamuya açık yerlerde yiyip içilebilmesini istemişti.

Tunus dünyanın en özgürlükçü Müslüman ülkelerinden biri olarak biliniyor ve plajları sayesinde Avrupalı tatilcilerin de gözde mekânlarından biri.

Ülke nüfusunun toplumun büyük br bölümü ise muhafazakâr görüştekilerden oluşuyor.

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