İdlib sınırına tank sevkiyatı

Ersin ERCAN- Eser PAZARBAŞI/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE\'nin İdlib kentine sınır Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde, askeri hareketlilik sürüyor. 4 tank, TIR\'larla bölgeye sevk edildi.

Muhalif güçlerin son kalesi İdlib\'e yönelik rejim ordusu operasyon hazırlığı yaparken, sınırın Türkiye tarafından da askeri hareketlilik devam ediyor. Türkiye\'nin çeşitli illerinden bölgeye tank ve top sevkiyatı yapılıyor. Öğle saatlerinde, üzerleri brandalarla kapatılan 4 tank, TIR\'lar ile İdlib\'e sınır olan Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Tankların konuşlandırılacakları sınır hattındaki birliklere götürüldü.

Öte yandan, bayram tatili için memleketlerine giden Suriyelilerin dönüşü de devam ediyor. Reyhanlı\'daki Cilvegözü Sınır Kapısı\'ndan minibüslerle Türkiye tarafına geçen Suriyeliler, burada bavullarını alıp taksilere binerek yaşadıkları yerlere gitti.

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