Kripto paralara vergi mi geliyor; "Hazine ve Maliye Bakanlığı 'varlık miktarı' dahil kullanıcı bilgilerini istedi" iddiası

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsalarına bir tebligat göndererek kullanıcı bilgilerini talep ettiği iddia edildi. İstenen bilgiler arasında TC kimlik numarası, unvan, cüzdandaki tutarın TL cinsinden değerine kadar bilgiler yer alıyor.

İstenilen bilgiler arasında, kripto para borsalarında hesap sahibi olan vatandaşların TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, SWIFT kodu, kullanıcı unvanı, borsaya kayıt oldukları tarih ve sanal cüzdan numarası da bulunuyor.

Bakanlığın ve diğer resmi makamların, söz konusu çalışma hakkında yakında açıklama yapmaları bekleniyor.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıların paylaşıldığı, gelişmelerin yakından takip edildiği açıklanmıştı.

Bakanlıktan 1 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir" denilmişti.