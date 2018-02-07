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İddia: Esenler Otogarı'ndaki şoförlerin yüzde 90'ı, sağlık raporunu kırtasiyeden alıyor!

"Bu belgeleri veren yerlerin İstanbul dışından da bağlantıları var"

07 Şubat 2018 17:12

Her gün yeni bir otobüs kazasının yaşandığı Türkiye’de, yolcu taşıyan otobüs şoförlerinin usulsüz şekilde sağlık raporu aldıkları ileri sürüldü. Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği psikoteknik belgesi alma mecburiyeti bulunduğu halde, sağlık problemi olan şoförlerin bu belgeleri sahte evrakla temin ettikleri; bu evrakı 150 lira akrşılığında kırtasiyeden alabildikleri ifade edildi. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda çalışan A.Ç.,  burada çalışan şoförlerin yüzde 90’ı bu usulsüz belgeyle çalıştığını belirtti.

Milli Gazete'de yer alan habere göre A.Ç., konuya ilişkin oalrak şöyle konuştu:

“Bu belgeleri veren yerlerin İstanbul dışından da bağlantıları var. Büfe, kırtasiye, kafe tarzı yerler bu belgeyi psikoteknik değerlendirme merkezleri aracılığıyla veriyorlar. Sizin dahi gitmenize gerek yok. Aracılar çok rahat bir şekilde bilgileri WhatsApp ile gönderebiliyorlar. Burada bu şekilde kanunsuz iş yapan 10 yer bulabiliriz. Renk körlüğü olsun, epilepsi hastası olsun çok rahat bir şekilde bu belgeyi alabiliyor."

Psikoteknik belgesi nedir?

Psikoteknik Belgesi, kişilerin bedensel ve psikolojik durumlarının sürücülük yapmaya elverişli olup olmadığını gösteren, psikolog ve simülatör eşliğinde gerçekleştirilen 1 saatlik bir testin akabinde verilen bir belgedir ve Sağlık Bakanlığı denetiminde onaylı kurumlar tarafından verilmektedir.

Belgeler sahte değil, usülsüz

Büfede bir yanda sigara satan esnafın bir yandan da psikoteknik belgesi verdiğini iddia eden A.Ç., “Terminaldeki şoförlerin yolcu ile otogardan çıkabilmeleri için trafik polislerine ehliyetlerini, SRC belgelerini ve Psikoteknik belgelerini onaylatmaları gerekiyor. Belgelerin sahte olmadığı, ancak usulsüz bir şekilde temin edildiği için polis anlayamıyor. Ayrıca merdivenaltı bu belgeler sistemde de gerçek gözüküyor. Ciddi bir denetimsizlik söz konusu… Belgelerin kaşeleri dahi gerçek... Şoförlerin yüzde 90’ı psikoteknik belgesini bu şekilde alıyor” diye konuştu.

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