İddia: AKP, sosyal medya düzenlemesine ilişkin kararını pazartesi günü verecek

AKP “Yurt dışı kaynaklı sosyal ağlara Türkiye’de temsilci bulundurma” zorunluluğu getiren ve buna uymayan şirketlere yaptırım öngören sosyal medya düzenlemesi için kararını gelecek hafta verecek. AKP’yi ikiye bölen düzenlemeyle ilgili son karar öncesi MHP ile de temas kurulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis kapanmadan önce sosyal medya ile ilgili düzenleme yapılması çağrısı sonrası harekete geçen AKP’de belirsizlik sürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin düzenleme yapılana kadar sosyal medya hesaplarını askıya alması nedeniyle baskı altında kalan AKP kararı pazartesi günü yapılacak toplantıda verecek.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre AKP kaynakları, sosyal medya düzenlemesi için yapılan geniş bir çalışmanın olduğunu ancak bu çalışmanın zamanlaması ile ilgili farklı görüşler ileri sürüldüğünü aktardı

Bir kesim 30-40 maddelik, mevzuattaki birçok boşluğu da dolduracak kapsamlı bir hukuki düzenlemenin 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama dönemine bırakılmasını istiyor. Bir kesim ise Cumhurbaşkanının çağrısı, Bahçeli’nin tutumu nedeniyle muhalefetin de desteğini alacak sınırlı sayıda maddeden oluşacak bir düzenlemenin hızlıca getirilip yasalaşmasını istiyor.

Dijital mecralar komisyonu çare olmadı

AKP’de bu tartışmalar yaşanırken, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na sürpriz bir kararla Meclis’te daimi olarak çalışacak “Dijital Mecralar Komisyonu” adıyla bir ihtisas komisyonu kurulması önergesi getirdi. Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifine eklenen Dijital Mecralar Komisyonu kurma kararı sosyal medya düzenlemesinin sonbahara kaldığı yorumlarına neden oldu. Ancak AKP kaynakları henüz bu konuda karar verilmediğini söyledi.

MHP'nin görüşü de alınarak karar verilecek

AKP kaynaklarına göre sosyal medya düzenlemesi ile ilgili karar 20 Temmuz Pazartesi günü, konuyla ilgili çalışan tarafların yapacağı toplantı ile verilecek. Karar öncesi Cumhur İttifakı ortağı MHP ile de bir kez daha görüşme yapılarak içerik ve takvim ile ilgili tutum ve beklentisi öğrenilecek. Toplantıda alınan karar sosyal medya düzenlemesinin Meclis kapanmadan önce çıkarılması yönünde olur ve muhalefet desteği alınamazsa 23 Temmuz’da tatile girmeye hazırlanan Meclis’in çalışma süresi uzayacak.

Sosyal medya düzenlemesi kapsamında Türkiye’de erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağlara Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi, bunu yapmayan ağa yaptırım uygulanması hedefleniyor.