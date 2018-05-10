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İbrahim Erkal hayranı, ölüm yıl dönümünde pide dağıttı

Tuna İŞLEYEN / TAVANLI,(Kütahya),(DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, otoparkçılık yapan Alper Alçiçek (32), hayranı olduğu şarkıcı İbrahim Erkal'ın birinci ölüm yıl dönümü nedeniyle sokakta vatandaşlara pide dağıttı

10 Mayıs 2018 17:21

Tuna İŞLEYEN / TAVANLI,(Kütahya),(DHA)- KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesinde, otoparkçılık yapan Alper Alçiçek (32), hayranı olduğu şarkıcı İbrahim Erkal\'ın birinci ölüm yıl dönümü nedeniyle sokakta vatandaşlara pide dağıttı.
Tavşanlı ilçe merkezinde arka camında İbrahim Erkal\'ın fotoğrafının olduğu otomobilinin üzerine koyduğu kır pidelerini yoldan geçenlere ikram eden Alper Alçiçek, İbrahim Erkal\'ın öldüğüne hala inanamadığını söyledi. 11 Mayıs 2017 tarihinde 49 yaşındayken  hayatını kaybeden şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal\'ı mezarı başında da ziyaret edeceğini belirten Alper Alçiçek şöyle konuştu:
\"Çocukluğumdan bu yana İbrahim Erkal\'ın hayranıyım. Allah mekanını cennet eylesin. O bambaşka insandı. Birçok sanatçı vardır, besteleri ile yorumları ile güzel ama bu her şeyi ile çok farklı, çok mükemmel insandı. Hala öldüğüne inanamıyorum. Çok üzgünüm, Allah izin verirse 11 Mayıs\'ta tekrar kabrinde olacağım. Maksadımız onu Kütahya Tavşanlı\'da anmak ve yaşatmak, onu unutturmayacağız. Arabamda, evimde boy boy resimleri var. Burada bana arkadaşlar İbrahim Erkal diye hitap ediyorlar. Benim ona bağlılığım hayranlıktan daha ileri çok sevdiğim bir insan. Sanki kendi ailemden biriymiş gibi. Hala öldüğüne inanamıyorum. Bütün şarkılarını biliyorum. Arabamda onun şarkılarından başka şarkı çalınmaz.\"
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