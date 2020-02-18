İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden dağıldığını açıkladı

Oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığına ilişkin soruya "Güzel bir hikayeydi ama bir yerde durması gerekiyordu" yanıtını verdi.

Yakında vizyona girecek 'Bayi Toplantısı' filminin senaristi ve başrol oyuncusu Büyükak, filmle ilgili soruları yanıtlarken Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'la olan ekiplerinin de neden dağıldığına dair de açıklamalarda bulundu.

"Üçümüzün başka idealleri var"

Büyükak, "Farklı kulvarlarda mı ilerlemek istediniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet, doğru… Farklı bir hikayenin içerisine girmek istedik. Üçümüzün bir yerde başka idealleri de var. Sonuçta biz bir müzik grubu değiliz. Müzik yapmıyoruz. Mesela MFÖ yıllarca şahane eserler ortaya çıkarttılar ve hep dinledik. Bizim yaptığımız farklı bir iş açıkçası… Hepimizin başka özellikleri var. Tamamen bir işin içerisinde kalmak istemedik. Farklı şeyler yapıp daha başka dünyaların içerisine girmek istedik. Arkadaşlığımız baki ama ömür çok kısa… 3 Adam Güzel bir hikayeydi ama bir yerde durması gerekiyordu. Gün olur beraber bir şey yaparız. Zaten Oğuz'la bir film yaptık. Eser'le de bir şeyler yapabiliriz. Şu anlık kendi dünyalarımızdayız diyebilirim."

"Herkese kapım açık"

İbrahim Büyükak, "Hem yazıp hem oynamak onlardan tek bir işi yapanın işini elinden almak değil mi" sorusuna iddialı bir yanıt verdi. Büyükak, "Kimsenin istihkakını aldığım yok. Kimi dahil olmak ister kimi de istemez. Çok dahil olmak isteyen tüm arkadaşlarımıza kapım her zaman açık…" dedi.