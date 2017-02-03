İBB’nin Kısırkaya Barınağı’na suç duyurusu

Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği (HAGİD), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sarıyer Kısırkaya’da inşa ettiği “Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı” arazisinin tahsis sürecindeki usulsüzlükler gerekçesi ile birçok kamu görevlisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Söz konusu tesisin kurulduğu arazinin doğal sit alanı olması, tesisin inşası ile doğal sit alanının tahrip edildiği ve tüm başvurulara, mahkeme kararına rağmen tesisin yasadışı bir şekilde işletildiği gerekçesiyle, arazinin İBB’ye tahsisinde rol oynadıkları iddia edilen kamu görevlileri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, Dönemin İBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Muzaffer Saraç, Dönemin İBB Veteriner Hizmetleri Müdürü Mustafa Ün, Dönemin İBB Emlak Müdürü Mehmet Sezer, İBB Gıda, Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram Ali Çakıroğlu, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun, İBB Veteriner Hizmetleri Müdür Yardımcısı Mahmut Eker, Dönemin İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Dönemin İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Yıldırım Kadıoğlu, Dönemin İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kasım Piral, Dönemin İstanbul Milli Emlak Dairesi Başkan Vekili Ekrem Telli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

“İki senedir, İstanbul’un sokak hayvanları için adalet arayışındayız”

Suç duyurusunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bugün teslim eden HAGİD Yönetim Kurulu Üyesi Burak Özgüner, “Kısırkaya toplama kampının, mahkeme kararı ile iptal edilmesinin üzerinden iki sene geçti. İki senedir, İstanbul’un sokak hayvanları için adalet arayışındayız. Mahkeme kararına, yaptığımız tüm başvurulara ve suç duyurusuna rağmen, yasadışılığı tescillenmiş olan bu tesis hâlâ faaliyete devam ediyor. Bugünkü suç duyurumuz ile de doğal sit alanı olan barınak arazisinin tahsis sürecinde rol oynayan kamu görevlilerinin tamamı hakkında şikâyetçi olduk. Kamunun bu şekilde zarara uğratılmasına, sokak hayvanlarına, sokaklardan çöp toplatırmış gibi muamele edilmesine karşıyız. Bu tesis kapatılana dek, sokak hayvanlarına hakları teslim edilene kadar hukuk mücadelemize devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Suç duyurusunda, adı geçen kamu görevlilerinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 65. maddesi gereğince haklarında iddianame hazırlanarak cezalandırılmaları talep edildi.

2863 sayılı Kanun’a göre kamu görevlilerine 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ihtimali

“Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarının bu Kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler ile izin alınmaksızın inşaî ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.”

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kısırkaya’da, hayvan hakları savunucularının “toplama kampı” olarak nitelendirdiği ve birçok kez protesto ettiği hayvan barınağına dair idarî işlemin iptal edilmesi için, proje idarî yargıya taşınmıştı. Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği, birçok mevzuat hükmüne aykırı olduğu gerekçesi ile “Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı”nı idarî yargıya taşımış ve İstanbul 6. İdare Mahkemesi tesise ilişkin olarak iptal kararı vermişti. Mahkemenin iptal kararına rağmen, tesisin işletilmeye devam edilmesi karşısında dernek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul İl Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü yetkilileri hakkında “görevi kötüye kullanmak” ve “imar kirliliğine neden olmak” suçlarından suç duyurusunda bulunmuştu.

Açılan soruşturma kapsamında, İBB görevlileri hakkında “soruşturma izni verilmemesi” yönündeki İstanbul Valiliği kararı, derneğin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne yaptığı itirazı haklı bularak İBB yetkililerinin yargılanmasının önündeki engeli kaldırmıştı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.