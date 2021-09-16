İBB'ye 655 milyon Euro dış borçlanma yetkisi verildi

İBB Meclisi'nde İBB'nin Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Mahmutbey-Bahçeşehir ve Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro projeleri için dış borçlanma talepleri gündeme geldi.

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosu

İBB, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu çalışmalarının devamı için 225 milyon Euro artı sigorta prim tutarınca dış borçlanma yapılabilmesi için meclisten yetki istedi.

Teklifi değerlendiren komisyon raporunda ise İBB'nin kanuna göre 32 milyar 354 milyon lira olan borç limitini aşarak toplam 41 milyar 731 milyon 860 bin lira borçlandığı hatırlatıldı. Komisyon görüşünde, borçlanma limitinin aşılması nedeniyle borçlanmanın çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası aracılığıyla yapılabileceği bildirildi.

225 milyon Euro artı sigorta prim tutarındaki dış borçlanma teklifi meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Mahmutbey-Bahçeşehir metrosu

Mahmutbey-Bahçeşehir Metro Projesinin devamı için meclisten 305 milyon Euro artı KDV ve sigorta prim tutarınca borçlanma yetkisi talep edildi. Teklifi inceleyen Plan ve Bütçe Komisyonu ise borçlanma limitinin aşılması nedeniyle talep edilen borçlanmanın çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası aracılığıyla yapılabileceği şeklinde görüş bildirildi.

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosu

Mecliste Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı inşaatı için de borçlanma talebi yapıldı. Finansman Müdürlüğü meclise ulaşan yazısında metro hattı için daha önce 170 milyon Euro dış borçlanmada bulunulduğunu hatırlatarak hattın devamı için 125 milyon Euro artı KDV ve sigorta prim tutarınca borçlanma yetkisi talep edildi. (DHA)