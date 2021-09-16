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İBB'ye 655 milyon Euro dış borçlanma yetkisi verildi

Borçlanmanın üç metro projesinin devamı için olduğu belirtildi

16 Eylül 2021 18:28

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, daha önce 565 milyon Euro borçlanma izni verdiği üç metro projesinin devamı için, başkanlık makamına 655 milyon Euro + KDV ve sigorta prim tutarınca daha borçlanma yetkisi verdi.

borçlanma yetkisiEkrem İmamoğluİBBİBB Meclisi
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