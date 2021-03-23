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Kültür-Sanat

İBB'nin online etkinlikleri sürüyor, işte bu haftanın programı

Fotoğraf: Arşiv

23 Mart 2021 10:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlere online olarak ulaştırmaya devam ediyor. Sanatseverleri, oyunculuk üzerine atölye programları, çocuklar için özel programlar, hazırlıkları devam eden oyunların provaları, söyleşiler, uzun süre sahnelenmiş oyunların tekrar gösterimleri gibi pek çok etkinlik bekliyor.

Bu hafta da Şehir Tiyatroları’nda YouTube hesabından sanatseverlerle söyleşi, okuma provası ve oyun gösterimi programları olacak.

25 Mart Perşembe günü 20.00’de Ustalarla Söyleşi programının yeni konuğu oyuncu Ayşe Kökçü olacak. Selçuk Yüksel’in hazırladığı programı Defne Gürmen sunuyor.

26 Mart Cuma günü 20.00’de Çat Kapı Prova’da hazırlıkları devam eden Kutlama adlı oyununun okuma provası yayımlanacak.

27 Mart Cumartesi günü 19.00’da, “Sahnenin Gizli Kahramanları” isimli söyleşinin yeni konuğu ise aksesuvarcı Cengiz Önay olacak.

İBB YouTube hesabı için tıklayın...

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