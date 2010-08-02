İBB, Haliç Kültür Merkezi'ni 29 yıllığına kiralıyor

MEHMET DEMİRKAYA - T24

Kültür Merkezi’nin tarihi

Haliç’in önemli yapılarından biri olan ve kısa bir süre önce adı Sütlüce Kültür Merkezi’nden “Haliç Kültür ve Kongre Merkezi”ne dönüştürülen tarihi yapı bir kez daha kamuoyunun gündeminde. Haliç’in temizlenmesi dönüştürülmesiyle birlikte pek çok habere konu olan Kültür Merkezi şimdi kiraya verilecek.Büyükşehir Belediyesi, 4 Ağustos 2010 tarihinde yapacağı ihale ile kültür merkezinin işletilmesi işini “intifa hakkı”(Kullanım hakkı) karşılığında, 29 yıl 6 aylığına devredecek. Belediye, kira olarak yıllık cironun yüzde 13’ünü istiyor. Bunun için belirlenen muhammen bedel ise yıllık asgari, tahmini yıllık toplam ciro olan 8.040.600 TL’nin yüzde 13’ü olan 1.045.200 TL.Haliç Kültür ve Kongre Merkezi, 1923’te Ahmet Burhanettin, Osman Fıtri ve Marko Logos’tan oluşan 3 mimarın ortak yapımı olan Sütlüce Mezbahası’nın yeniden yapılmış ve genişletilmiş hali. Endüstriyel bir tesis olmasının ötesinde mezbaha binası, Avrupada önemli kamu binalarının inşa edildiği, kent hizmetlerinde devrimlerin yaşandığı bir dönemde yapılması ve onların bir örneğini temsil ediyordu. Ancak zamanla yetersiz kalması ve Haliç’i kirletmesi nedeniyle mezbaha Tuzla’ya taşınınca bina atıl kalmıştı.Merkez yaklaşık 65 bin metrekarelik bir alana kuru. 88 bin metrekarelik inşaat alanına sahip. Merkezde, 3 bin 35 kişilik konser, 1120 kişilik tiyatro, 900 kişi kapasiteli 3 sinema salonu ve 14 çalışma salonu yer alıyor. Ayrıca, 650 kişilik restoranı, 7 bin 700 metrekarelik açık hava etkinlikleri alanı ve çok katlı otoparkı bulunuyor.Sütlüce Kültür Merkezi’nin aydınlatması işi philips tarafından gerçekleştirildi. Aydınlatma işleminde özellikle yapının mimari detaylarının ortaya çıkarılmasına özen gösterildi.