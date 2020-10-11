İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: Şimdi betonu bitki ile gizleme sahteciliği İstanbul’un sembolü mü oldu; beton Fikirtepe gizlenebiliyor mu?

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İstanbul’un ana yollar kenarlarındaki peyzaj çalışmalarının kaldırılıp yerine duvarların sanatçılar tarafından boyanmasına yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi kararına AKP’li belediye başkanlarının eleştirisi sürerken, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Çeyrek asırda betona gömülmüş bir İstanbul var. Bu beton gizlensin diye beton duvara bitki yapıştırılmış ve buna bu yoksul halkın milyarları gömülmüş" dedi.

Sosyal medya hesabından yol kenarlarındaki peyzaj çalışmalarının sökülerek yerine duvarların boyanması kararıyla başlayan tartışmaya gönderme yapan Mahir Polat, " Şimdi betonu bitki ile gizleme sahteciliği İstanbul’un sembolü mü oldu? Mesela beton Fikirtepe gizlenebiliyor mu? "Dikey bahçe" yalanı halkın milyarlarını ve hakikati çalmıştır diye yazdı.

Mahir Polat şöyle dedi:

Algı oluşturmak önce hakikate saldırmaktır. Devasa beton yüzeyler yaratıp sonra insanların gözlerini aldatmak için bu dik duvarlar üzerine suni teneffüsle yaşayacak saksılar dizdiğinizde burası bahçe olmuyor. “Dikey bahçe” yalanı halkın milyarlarını ve hakikati çalmıştır.

Yalanlarda yaşamak ve yaşatmak isteyenlerin İstanbul sembolü bu rant betonları olabilir. Gerçek sorunları çözmek isteyenler için hakikatten başka rehber olamaz. İstanbullunun sokağa atılacak, ranta kurban edilecek parası yoktur.

Gariban saksıda bitkiyi duvara yapıştırıp “sen bundan sonra dikey bahçesin” deyince bu beton duvar bahçe olmuyor. Betona doğal olarak tutunamayan kök salamayan saksılar ölüyor. Sürekli yeniden para ile alınıp bu yalanın sürdürülmesi gerekiyor.

Sizin gördüğünüz yeniden yeniden satın alınıp eskisinin yerine konan yeşil kaplamalar. Bir şey kaldırılmıyor, yalana dayalı rant devam etmiyor kısaca Bu sökülen bitkiler sadece doğa dostu bir peyzaj değildi. Trafik gürültüsü ve egzoz gazını emmesi için bilimsel bir yaklaşımla yapılmıştı."

AKP'li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İBB'nin uygulamasını " Bu sökülen bitkiler sadece doğa dostu bir peyzaj değildi. Trafik gürültüsü ve egzoz gazını emmesi için bilimsel bir yaklaşımla yapılmıştı. Sökülüyor, yerini kimyasal boya ve duvar alacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışına yapılan bu uygulamayı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" sözleriyle eleştirmişti.