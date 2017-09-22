İBB Başkanı Kadir Topbaş istifa etti: İnsan her şeyi affeder ama adam yerine konmamayı asla!

Kadir Topbaş, AKP'nin adayı olarak üç dönem de yaklaşık 13 yıldır aralıksız sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki görevinden istifa etti.

"İnsan her şeyi affeder ama adam yerine konulmamayı değil" diyen Topbaş'ın istifa kararında AKP'li belediye meclisi üyelerinin kendisine rağmen Meclis'ten geçirdikleri projeler belirleyici oldu. Veto ettiği projelerin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden AKP'li üyelerin oylarıyla geçmesi sürecinde Ankara'dan da destek görmeyince Topbaş, istifa yolunu seçti. Kulislerde, Topbaş'ın istifasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ilk yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı öne sürülen Başbakan Binali Yıldırım'ın da istemiş olabileceği yorumları konuşuldu.

AKP'nin yerel yönetimlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Erol Kaya Ak, Topbaş'ın istifa etmesiyle ilgili, " Sayın Başkan İstanbul’da 15 yıla yakın büyükşehir, 5 yıl Beyoğlu Belediye Başkanlığı yaptı. 3 dönem kimseye nasip olmadı bu şehirde, Kadir Abi’ye nasip oldu. Değerlendirmesi kendisine aittir. Saygı duyuyoruz. Sayın valimizin çağrısıyla, istişareler tamamlandığında yeni başkan için süreç başlamış olacak. Bu şehirdeki hizmetleri önemsiyoruz. Sayın başkanımız hem AK Parti’ye olan sevdasını sürdüreceğini ifade etti. Belediyeyle ilgili sağlıkla ilgili hususlardan İstanbullulardan affını talep etti. Başka bir açıklamayı ancak kendisi yapabilir. Allah utandırmasın" ifadesini kullandı.

AKP'li Ak, istifanın ardından nasıl bir süreç işleneceğiyle ilgili de " İstanbul Valisi Belediye Kanunu’na göre belediye meclisini toplantıya çağıracak. Bu toplantıda içlerinden bir üyesi aday olacak. 310 kişilik mecliste oylama yapılacak. Birinci ve ikinci turda 3’te 2, üçüncü turda salt çoğunlukla başkan seçilecek. Her siyasi parti kendi istişarelerini yapacaktır. Önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanacağını umuyorum." diye konuştu.

Kadir Topbaş 18:30'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.

"Bu göreve hep emanet olarak baktım" diyen Topbaş, "Görevimi hep en iyi şekilde yapmaya çalıştım, Borçlu bir belediye bırakmıyorum" diye konuştu.

Topbaş, AKP üyeliğinin devam edeceğini belirterek, "Görevimi bırakıyorum ama partimi bırakmıyorum" ifadesini kullandı.

Topbaş'ın açıklaması şöyle:

"Partim ve sayın genel başkanım uygun gördüler ve 2004 yılında İBB Başkanlığı görevini bana tevdi ettiler. İstanbul gibi emanet bir şehre müjdelenmiş bir şehre başkanlık yapma onurunu bana yaşattılar. Görevi devralırken 'emanetin ne olduğunu bilenlerdeniz' dedim. Görevimizi asla aksatmamak üzere çalışmalarımızı ortaya koyduk. Bu göreve hep emanet olarak baktım.

Bu emanet şehirde bu görevi yapmaya çalıştık. Hata yapmamaya özen gösterdik. Hata yaparsak telafisi zordur. Hata ile ihanet birbirine karıştırılmamalı. İhanet edenler asla affedilemez. Partimin her kademesiyle bir gönül bağı ile hizmet etmeye çalıştık. Sayın Kılıçdaroğlu 2009'da adaylığını denedi ama İstanbullular izin vermedi. 2010'da manipülasyonlara rağmen İstanbul bize güvendi. Güzel hizmetler bırakarak hayırla yad edilmek amacımız oldu. Borçlu bir belediye bırakmıyorum.

İstanbullulara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Muhalefet buradan siyaset üretmek istiyor. Buna müsaade etmem. Ben bugün itibariyle Belediye Başkanlığı görevimdem istifa ettim. Partimi bırakmıyorum. Buradan muhalefete ekmek çıkmaz."

İlk olarak CHP'li Yarkadaş gündeme getirmişti

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Topbaş'ın istifasını sunduğunu ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "beklesin" talimatıyla geri aldığını öne sürmüştü.

Twitter hesabından haberi duyuran Yarkadaş; "Kadir Topbaş, bugün beş dosyasının kendisine rağmen meclisten geçmesi üzerine, çok yakın çevresine 'istifa ettiği'ni açıkladı. Topbaş'ın bu açıklaması sonrası, konunun AKP Gnl. Başk. Erdoğan'a iletildiği; Erdoğan'ın Başkan beklesin" talimatını verdiği öğrenildi. Topbaş bunun üzerine yakın çevresine "5 EKİM'e kadar bekleyeceğim" dedi. Gözler şimdi 5 Ekim'e çevrildi. AKP'deki rant kavgası sürecek" ifadesini kullanmıştı.