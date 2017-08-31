T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İbadi açıkladı: Telafer IŞİD’den geri alındı

2014 yılından bu yana IŞİD’in kontrolü altında bulunan Telafer ve bu kentin bağlı olduğu Ninova vilayeti IŞİD’den tamamen geri alındı. Açıklamayı Irak Başbakanı İbadi yaptı.

31 Ağustos 2017 21:06

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Irak’ın kuzeybatısında yer alan Telafer kentini ve Ninova vilayetini IŞİD'den temizlediklerini açıkladı.

Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 20 Ağustos’ta başlayan Telafer operasyonu başarıyla sonuçlandı.

Açıklamada, "Mutluluğumuz tamamlandı. Zafer elde ettik ve Ninova ili artık tamamıyla bizim güçlerimizin elinde. IŞİD’e diyoruz ki: Nerede olursanız olun, sizin için geliyoruz ve teslim olmak veya ölmek dışında başka bir seçeneğiniz yok” denildi.

On iki gün süren operasyonun ardından İbadi, Telafer'in Irak’ın ulusal sınırları içerisindeki yerini tekrar aldığını belirtti.

Reuters haber ajansının askeri kaynaklara dayandırarak verdiği bilgilere göre, Irak hükümeti, Telafer'in alındığı bilgisini paylaşmak için kentin kuzeybatısında yer alan Ayadiya kasabasının da alınmasını bekledi. Zafer açıklaması ancak Iraklı güçlerin Şii milislerle birlikte Ayadiya'yı perşembe sabah ele geçirmesinden sonra yapıldı.

"Saklanan teröristler" aranıyor

Reuters’a konuşan Iraklı bir yarbay, kasabayı IŞİD militanlarından temizleme faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Yarbay Salah Karim, "Kasabadaki evlerde saklanan hiçbir terörist kalmadığından emin olmak zorundayız" dedi.

IŞİD, Irak ve Suriye'de birçok kentle birlikte Telafer'i de 2014 senesinde ele geçirmişti. Başkent Bağdat’ın 450 kilometre kuzeybatısında yer alan Telafer, ülkenin ikinci büyük kenti olan ve temmuz başında IŞİD’den temizlenen Musul'a da yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon tarafından hava operasyonları ile desteklenerek geri alınan Telafer hakkında konuşan koalisyonun komutan yardımcısı Tümgeneral Rupert Jones, Ninova vilayetinin geri alınmasının IŞİD'in Irak'ın kuzeyindeki varlığını esasen sona erdireceğini söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters,DÇ/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

IŞİDTelaferNinovaIrak BaşbakanıBaşbakanı HaydarIrak&rsquo;ınBaşbakanlık OfisiAğustos&rsquo;taNeredeTelafer Irak&rsquo;ınIrakAyadiyaIraklıSalah KarimSuriyeBağdat&rsquo;ınIŞİD&rsquo;denMusulTümgeneral

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24