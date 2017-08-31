İbadi açıkladı: Telafer IŞİD’den geri alındı

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Irak’ın kuzeybatısında yer alan Telafer kentini ve Ninova vilayetini IŞİD'den temizlediklerini açıkladı.

Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 20 Ağustos’ta başlayan Telafer operasyonu başarıyla sonuçlandı.

Açıklamada, "Mutluluğumuz tamamlandı. Zafer elde ettik ve Ninova ili artık tamamıyla bizim güçlerimizin elinde. IŞİD’e diyoruz ki: Nerede olursanız olun, sizin için geliyoruz ve teslim olmak veya ölmek dışında başka bir seçeneğiniz yok” denildi.

On iki gün süren operasyonun ardından İbadi, Telafer'in Irak’ın ulusal sınırları içerisindeki yerini tekrar aldığını belirtti.

Reuters haber ajansının askeri kaynaklara dayandırarak verdiği bilgilere göre, Irak hükümeti, Telafer'in alındığı bilgisini paylaşmak için kentin kuzeybatısında yer alan Ayadiya kasabasının da alınmasını bekledi. Zafer açıklaması ancak Iraklı güçlerin Şii milislerle birlikte Ayadiya'yı perşembe sabah ele geçirmesinden sonra yapıldı.

"Saklanan teröristler" aranıyor

Reuters’a konuşan Iraklı bir yarbay, kasabayı IŞİD militanlarından temizleme faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Yarbay Salah Karim, "Kasabadaki evlerde saklanan hiçbir terörist kalmadığından emin olmak zorundayız" dedi.

IŞİD, Irak ve Suriye'de birçok kentle birlikte Telafer'i de 2014 senesinde ele geçirmişti. Başkent Bağdat’ın 450 kilometre kuzeybatısında yer alan Telafer, ülkenin ikinci büyük kenti olan ve temmuz başında IŞİD’den temizlenen Musul'a da yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon tarafından hava operasyonları ile desteklenerek geri alınan Telafer hakkında konuşan koalisyonun komutan yardımcısı Tümgeneral Rupert Jones, Ninova vilayetinin geri alınmasının IŞİD'in Irak'ın kuzeyindeki varlığını esasen sona erdireceğini söyledi.

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AFP/Reuters,DÇ/CÖ