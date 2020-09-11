iPhone 12'nin tanıtımı Koronavirüs'e takıldı!

Yeni tip Koronavirüs salgınından ötürü üretimde yaşanan gecikmeler sebebiyle Apple'ın bu eylül ayında iPhone 12'yi tanıtması beklenmiyor. Eğer içinde bulunduğumuz ay, yeni iPhone görücüye çıkmazsa 8 yıldan beri ilk kez eylül ayında yeni bir iPhone tanıtılmamış olacak.

Mac Rumors’da yer alan habere göre; şirketin mali işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Luca Maestri yatırımcılarla yaptığı toplantıda yeni iPhone'un ekim veya kasım ayına sarkabileceğine vurgu yaparak, "Yeni modelin tanıtımı eski modellerin açıklandığı tarihten birkaç hafta daha geç olacak" ifadesini kullandı.

Eğer Apple Salı günü düzenlenecek olan toplantıda yeni bir iPhone tanıtmazsa 2012 yılından bu yana ilk kez bir eylül ayında iPhone tanıtılmamış olacak.

Bloomberg'ün kıdemli teknoloji muhabiri Mark Gurman'ın verdiği bilgilere göre de şirket bu toplantısında yeni bir iPad'i tanıtacak.

Apple geçen yıllarda çıkan iPhone modellerinin üretimini de artırma kararı aldı. iPhone 12'de yaşanacak gecikme sebebiyle eski modellerin satışının bir süre daha yüksek hacimli olacağını tahmin eden şirket 45 milyondan fazla iPhone XR, iPhone 11 ve iPhone SE üretti. Teknoloji çevreleri yeni iPhone'un tanıtımının 2021 yılına sarkmasını beklemiyor.