'Huysuz': Seyfi Dursunoğlu'nun hayatı film oluyor

'Huysuz Virjin' olarak bilinen Seyfi Dursunoğlu’nun hayatı film oluyor. Çalışmaları başlayan 'Huysuz' filminin danışmanlığını Armağan Çağlayan yapacak.

17 Temmuz 2020 tarihinde hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'nun hayatı film oluyor. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; filmin danışmanlığını Armağan Çağlayan üstlenecek.

Yapımcıların teklifi kabul eden Çağlayan’ın danışmanlığında yapılacak filmin detayları ve usta sanatçıyı kimin canlandıracağı ise henüz belli değil.



Çağlayan ve Dursunoğlu 'Huysuz Şov'u da birlikte çekmişti. Çağlayan usta isme veda ederken “Kusura bakmayın ama hayat bana biraz torpil geçti. ‘Huysuz’ bana hepinizden biraz daha fazla şey öğretti. Hepsi için sevgi, saygı, minnet ve hayranlıkla..." ifadelerini kullanmıştı.

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