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Kültür-Sanat

'Huysuz': Seyfi Dursunoğlu'nun hayatı film oluyor

22 Şubat 2021 10:56

'Huysuz Virjin' olarak bilinen Seyfi Dursunoğlu’nun hayatı film oluyor. Çalışmaları başlayan 'Huysuz' filminin danışmanlığını Armağan Çağlayan yapacak.

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