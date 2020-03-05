Hürriyet yazarı: Can Yaman’lı libido muhabbetimiz Jennifer Lopez’e kadar vardı

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, Jennifer Lopez'e sorulan 'libido' sorusunu bugünkü köşesine taşıdı.

Semercioğlu, "Glamour dergisi röportajda Jennifer Lopez’e 'Para libidonuzu yükseltir mi' diye sormuş. JLo da 'Birçok şey libidomu yükseltir ama para bunlardan biri değil. Fakat severim. Beni harekete geçirir mi bilemem ancak bazı şeyleri kolaylaştırdığı kesin' yanıtını vermiş. Görüyor musunuz bizim Can Yaman’la libido muhabbetimizin nerelere vardığını... Siz tesadüf diyebilirsiniz ama Can Yaman’ın libido açıklaması, İspanyolca’dan, İngilizce’ye, İtalyanca’ya o kadar çok dilde yazılıp çizildi ve konuşuldu ki, Glamour muhabiri de pekala bunun etkisinde kalmış olabilir." düşüncesini dile getirdi.

Semercioğlu yazısında şunları kaydetti.

Libidosunu yükselten şeyleri saysa belki Can Yaman gibi JLo da ikinci bir libido patlamasına yola açabilirdi.

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