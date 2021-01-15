Hürriyet yazarı Bayer: Asgari ücretli, ağustostan itibaren daha fazla vergi ödeyecek

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, vergi dilimlerinde yüzde 9.11 artış yapıldığını hatırlatarak, "Asgari ücretli, ağustostan itibaren daha fazla vergi ödeyecek" değerlendirmesini yaptı.

Bayer yazısında, "Bu uygulama başta 10 milyona yakın asgari ücretli olmak üzere düşük aylık ve maaş alan sözleşmeli personel, memur ve diğer çalışanların daha erkenden yüzde 20’lik vergi dilimine girmesine yol açacak, ücretlerinden daha fazla vergi kesintisi yapılacak. Yılbaşında ücretlerine yüzde 21.6 oranında zam yapılan milyonlarca asgari ücretli, bundan böyle yılın son ayları yerine ağustostan itibaren yüzde 15’lik vergi diliminden yüzde 20’lik dilime girecek. Böylelikle asgari ücretli, ağustostan itibaren geçerli olmak üzere daha fazla vergi ödeyecek." ifadesini kullandı.