Hürriyet, tecrübeli muhabir Nurettin Kurt'un işine son verdi

Hürriyet, tecrübeli polis-adliye-yargı muhabiri Nurettin Kurt ile yollarını ayırdı.

Doğan Medya Grubu'nda tenkisat için aralık ayı ortasında düğmeye basıldı. Grup bünyesinde yer alan DHA, Kanal D ve D-Smart'ta geçen günlerde yaşanan ayrılıklar Hürriyet ve Posta'ya da sıçradı.

Önce Hürriyet Yayın Koordinatörü Fikret Ercan ve Yazı işleri Müdürü Tufan Türenç ile yollar ayrıldı, ardından ise spor yazarı Ali Ece ve köşe yazarı Gila Benmayor'un yazılarına son verildi.

Tenkisat depremi son olarak Hürriyet Ankara bürosuna sıçradı. İnsan Kaynakları tarafından 4 personelin daha çıkışı verildi.

Gazeteden çıkarılan isimler arasında polis-adliye-yargı muhabiri Nurettin Kurt da bulunuyor. Nurettin Kurt’un, AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü, Barış Selçuk Gazetecilik Ödülü, Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin Rafet Genç Haber Ödülü gibi pek çok ödülü bulunuyor.

Nurettin Kurt: Mecburen emekli oldum

Hürriyet tarafından ayrılan Nurettin Kurt, konuyla ilgili Facebook'tan açıklama yaparak mecburen emekli olduğunu belirtti.

Kurt'un açıklaması şöyle:

Zorunlu açıklama 30 yıllık meslek hayatım da Sedat Simavi (2008) başta olmak üzere Avrupa Birliği araştırmacı gazetecilik ödülü (2014), 7 defa Gazeteci Barış Selçuk ödülü, İki kez Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti ödülü, TGC Başarı ödülü ve onlarca benzer ödüle layık görüldüm. Sadece gazetecilik yaptığım için üç kez (gizliliği ihlal suçundan toplam 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldım) bunlar benim şeref madalyalarımdır. Tekrar dünyaya gelsem yine aynı mesleği yaparım, paylaşmak zorunda kaldım. Sağlıcakla nice güzel günlere görüşmek dileği ile tabi ki 27 yıl görev yaptığım Hürriyet Gazetesi’den mecburen emekli oldum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler sağlıcakla kalın.

Doğan Medya Grubu'ndaki küçülmenin devam edeceği, aralarında köşe yazarlarının da olduğu 30'u aşkın isimle yolların ayrılacağı iddia ediliyor.