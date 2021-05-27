Hukukçular: Türkiye’de muktedirin savcısı var

Hilal Köylü / Ankara

Suç örgütü lideri Sedat Peker, Türkiye’deki şüpheli ölümler, kara para ve uyuşturucu trafiğine ilişkin iddialarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alarak sürdürürken, Soylu’nun iddiaları araştırmak için savcılıkların gerekeni yapmadığından yakınması, "Savcılıklar neden soruşturma başlatmıyor" sorusunu yine gündeme taşıdı.

Bakan Soylu, ikinci kez çıktığı televizyon ekranlarında, Peker’in gündeme taşıdığı yasa dışı işlemlerle ilgili kendini ve AKP’de bakanlık yaptığı dönemi savundu. Daha önce bir siyasetçinin Peker’den ayda 10 bin dolar aldığını söyleyen Soylu, bu siyasetçinin kim olduğunu açıklamasını isteyen gazetecilere yargıyı işaret ederek şöyle yanıt verdi:

"10 bin dolar meselesi... Ben İçişleri Bakanıyım. Biraz daha ötesi var. Ben yargıya başvurdum değil mi? Yargı beni çağıracak. Ben şunları söyleyeceğim. 'Bu suç örgütü lideri dosyası, Bursa'daki şu olayda siz hazırladınız. (...) Bu dosya niçin ayrıldı? Niçin yakalama çıkarmadınız?' Ankara'da bunu söyleyeceğim."

Siyasi muhalefet, Peker’in videoları ile gündeme gelen tüm iddiaların hükümet ve Soylu’yla ilişkisinin ve bağlantılarının araştırılması için öncelikle mecliste bir soruşturma komisyonu kurulmasında ısrar ederken, hukukçular Soylu’nun soruşturma için yargıyı "adres ve hedef göstererek" aslında "hukuk kurallarını hiçe saydığını ortaya koyduğunu" düşünüyor.