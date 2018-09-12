Hugo Lloris'in ehliyetine el konuldu

Dünya şampiyonu Fransa'da kaptan Hugo Lloris hakim karşısına çıktı. Alkollü araç kullandığı belirlenen tecrübeli kalecinin ehliyetine 20 ay el konuldu.

Hugo Lloris 24 Ağustos'ta, araç kullanırken, yasal limitin 2 katı alkollü yakalanmıştı. Fransiz kaleci, Londra'da bir gün gözaltında kalmış kefaletle serbest bırakılmıştı. 31 yaşındaki futbolcu mahkeme karşısına çıktı. Ehliyetine 20 ay el konulan Lloris, 50 bin pound da para cezası ödeyecek.

2018 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Fransa'nın kalesini koruyan Lloris, 2012'den bu yana Tottenham forması giyiyor.