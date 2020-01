Hugo Boss'un akıllı fabrikası İzmir'de

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA) - ENDÜSTRİ 4.0 değişimine ayak uydurmak ve geride kalmamak için harekete geçen Hugo Boss, İzmir\'de bulunan fabrikasını akıllı fabrikaya dönüştürüyor. Hugo Boss\'un toplam üretiminin neredeyse yarısını karşılayan ve yaklaşık 3 bin 800 kişiye istihdam sağlayan fabrika dijitalleştirilirken, yeni kurulan HB Solutions ve Technolab birimleri ile bu yolda çözümler üretiliyor.

İzmir\'deki Ege Serbest Bölgesi\'ndeki 65 bin metrekare kapalı alanı, yaklaşık 3 bin 800 çalışanıyla faaliyet gösteren Hugo Boss fabrikası, yıllık yaklaşık 900 bin takım elbise, 2 milyon gömlek ve 550 bin parça kadın giyim üretiyor. Dünyada satılan her 2 Hugo Boss ürününün biri bu fabrikada üretiliyor. Üretim kapasitesiyle markanın ana üreticisi olan fabrika, tek başına ESBAŞ\'taki istihdamın yüzde 20\'sini karşılıyor. Tekstil sektöründe dünyanın önde gelen markaları üretimlerini Doğu Avrupa\'ya, ve oradan da Hindistan ve Çin gibi Asya ülkelerine taşırken, Hugo Boss, 1999 yılından bu yana faaliyet gösterdiği İzmir\'deki fabrikasını daha akıllı ve daha mutlu bir fabrika haline getirecek çalışmalara yatırım yapma kararı aldı.

YAPAY ZEKAYI FABRİKANIN AR-GE EKİBİ ÜRETTİ

Yapılan yatırımları ve fabrikada süren değişim rüzgarını Hugo Boss Türkiye Genel Müdürü Joachim Hensch düzelenen toplantıda basın mensuplarına anlattı. Fabrikanın tam anlamıyla dijital bir ikizini oluşturacaklarını, üretimi, hammadde girişinden teslimata kadar dijital platforma izlenir hale getireceklerini belirterek, dijitalleşmede bir hayli yol aldıklarını anlatan Hensch, \"Kullandığımız yapay zeka, tamamen kendi içimizde oluşturduğumuz Ar-Ge grubu tarafından geliştiriliyor. Hangi personelin hangi özelliklere ve yeteneklere sahip olduğunu biliyoruz. Üretilecek ürünün özelliklerini ve üretim sürecinin ihtiyaçlarını biliyoruz. Bu yapay zeka sayesinde üretim planını oluşturuyor, üretimi takip ediyor ve eksikleri belirleyebiliyoruz. Hangi bölümün ne kadar kapasite ile çalıştığını da görebiliyoruz\" dedi.

TEKSTİL FABRİKASINDA İKİ ROBOT ÜRETTİLER

Technolab biriminde otomasyon robotları tasarlayıp, ürettiklerini belirten Hensch, \"Şu an gömlek manşetlerine ilik ve düğme diken robotumuzu kendimiz ürettik. Bir sonraki adımda manşetleri diken ve bunu makineye besleyen robot kolu burada ürettik. Şu an son aşamaya gelindi. Bizim amacımız bütün üretimi robotlaştırarak insan istihdamını düşürmek değil. Amacımız işimizi daha iyi yapabilmek. Ne kadar robot kullanırsak kullanalım, bunun işletilmesi için insana ihtiyacımız olacak. Dikiş makinesi kendi iğnesini ve ipliğini değiştiremez\" diye konuştu.

\'ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ\'

Ürettikleri Know How ve teknolojiyi kendilerine saklamadıklarını belirten Hensch, \"Öncelikle burada teknoloji geliştiriyoruz. İşlerliğini test ediyoruz. Sonra da Hugo Boss\'un globaldeki diğer fabrikalarına ya da çözüme ihtiyacı olan başka firmaların fabrikalarına bunu sunuyoruz. Gelecekte belki de Technolab ve HB Solutions ayrı ayrı hizmet veren birer firma haline gelebilir. TeknoLab bölümünde otomasyon ve robot kullanımı konularında prototipler üretiyor, dünyanın en büyük robot şirketleri ile işbirliği yapıyoruz. Uluslararası üniversite ve enstitülerle birlikte Ar-Ge projeleri geliştiriliyor ve şirketin uzun dönemli rekabetçiliğine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Arttırılmış gerçeklik ve sesli komut teknolojilerinin kullanıldığı uygulamaları şimdiden üretim hatlarına entegre ettik. 2018 yılı sonuna kadar, bugün ilk somut adımları atılan yapay zekâ uygulamalarını da üretim ve yönetim sistemlerine entegre edilmesi planlanıyor\" dedi.

MUTLU FABRİKA

Fabrikada çalışanların verimliliğini artırabilmek adına, Mutlu Fabrika adı verilen uygulama da yürütülüyor. Uygulama kapsamında fabrikada birçok değişim, çalışanların isteği üzerine şekilleniyor. Ayrıca çalışanların ve ailelerinin katılabildiği Robot Teknolojileri Kursları, yeniden düzenlenen ve esnetilen erkek çalışanlar için sakal yönetmeliği, tenis kortları, futbol ve basketbol sahaları, spor salonları, yenilenen sosyal tesisler, yılbaşında devreye alınacak ve tüm çalışanlara sunulacak ücretsiz Wi-Fi hizmeti bu uygulamalar arasında.

